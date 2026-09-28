هل بياناتك في خطر؟.. تطبيقات تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت| ما القصة؟

كشفت دراسة أمنية جديدة أجرتها شركة الأمن السيبراني UpGuard أن آلاف قواعد البيانات التي تستضيفها منصة التطوير Supabase تعرض المعلومات الحساسة للأشخاص على الإنترنت العام.

كشف بيانات حساسة

أخبرت شركة UpGuard موقع TechCrunch أنها عثرت على حوالي 16000 قاعدة بيانات تم فيها الكشف عن درجة معينة من البيانات الشخصية أثناء استضافتها بواسطة Supabase، والتي تسمح لمطوري الويب والتطبيقات بتخزين قواعد البيانات الخاصة بهم وتشغيلها.

بلغت قيمة شركة Supabase في وقت سابق من هذا العام 10 مليارات دولار، بفضل ازدياد عدد المطورين الذين يستضيفون تطبيقاتهم المبنية على لغة Vibe على منصتها. إلا أن الشركة واجهت انتقادات بشأن طريقة تعاملها مع أمن المستخدمين. فهناك حالات موثقة على نطاق واسع لمستخدمين قاموا بتكوين قواعد بياناتهم بشكل خاطئ أو كشفوها دون علمهم للإنترنت، وفي بعض الحالات وصل الأمر إلى ملايين السجلات .

تُبرز هذه النتائج كيف يمكن للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المبنية باستخدام تقنية Vibe Code أن تُسرّب أو تكشف بيانات حساسة من خلال أخطاء بسيطة في الإعدادات وضعف في إجراءات الأمان. فبينما يُمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع وتطبيقات بسهولة، إلا أن الشفرة البرمجية المُولّدة قد تحتوي في كثير من الأحيان على ثغرات أمنية، أو قد تتطلب التطبيقات إعدادات مُحددة قد يجهلها المُطور.

تسريب رسائل بريد إلكتروني

على مر السنين، ارتبطت العديد من اختراقات البيانات بخوادم تخزين وقواعد بيانات ومواقع إلكترونية غير مهيأة بشكل صحيح. وقد أسفرت هذه الحالات عن تسريب رسائل بريد إلكتروني عسكرية حساسة، وطلبات هجرة وتأشيرات، وملفات حكومية سرية، ومئات الآلاف من صور رخص القيادة ، ومعلومات شخصية للأطفال .

الآن، يساهم ازدهار ترميز الاهتزازات بالذكاء الاصطناعي في تغذية موجة جديدة من اختراقات البيانات، والتي يرتبط الكثير منها الآن بـ Supabase حيث يستخدمها الناس بشكل متزايد لتخزين بياناتهم.

أفادت شركة UpGuard بأنها سعت إلى فهم حجم البيانات المكشوفة عبر منصتها، ووجدت أسماءً وعناوين وأرقام هواتف وكلمات مرور مستخدمين متاحة للعامة. وكشف البحث عن عدد أقل من كلمات المرور ورموز المصادقة.