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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم يسرا اللوزي في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
أحمد البهى

اختار مهرجان المنصورة لسينما الأطفال الفنانة يسرا اللوزي لتكريمها في حفل افتتاح دورته الأولى، التي تُقام في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل.


ويأتي التكريم تقديرًا لنشاط يسرا اللوزي المجتمعي، وجهودها في تسليط الضوء على قضايا الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وما قدمته من دعم للمبادرات الساعية إلى تعزيز دمجهم ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهونها.
وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي، الرئيس الشرفي للمهرجان، إن يسرا اللوزي "من النجمات اللاتي تركن بصمة مهمة في خدمة قضايا الطفل"، مشيرة إلى دورها في لفت الانتباه إلى مشكلات الأطفال ضعاف السمع، ومشاركتها في عدد من الحملات التي تستهدف دعمهم ودمجهم في المجتمع.

تكريم يسرا اللوزي : 


وأشارت رانيا فريد شوقي إلى مشاركة اللوزي في حملة تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في الوقت المناسب.
وأضافت أن للفنانين دورًا يتجاوز الشاشة، لما يتمتعون به من قدرة على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه، مؤكدة أن يسرا اللوزي أدت هذا الدور بإخلاص، وأسهمت في تسليط الضوء على قضايا الأطفال بالتعاون مع عدد من المؤسسات، من بينها وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني.
وعلّقت يسرا اللوزي على هذا التكريم "أعتز بهذا التكريم لأنه يحتفي بدور أؤمن بأهميته خارج الشاشة. قضايا الأطفال تستحق أن نحكي عنها ونمنحها مساحة أكبر من الاهتمام، وسعيدة بأن يكون هذا التكريم من مهرجان يضع الطفل وسينماه في صدارة اهتمامه.

 أتمنى أن تكون هذه الدورة بداية لمسيرة ممتدة لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال".

 من جانبها، أعربت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، عن سعادتها بتكريم يسرا اللوزي في افتتاح الدورة الأولى، مؤكدة أن اختيارها يأتي انطلاقًا من حضورها الفني والجماهيري، إلى جانب نشاطها المجتمعي واهتمامها بقضايا الأطفال.
وقالت أميرة عاطف إن شعبية يسرا اللوزي بين شرائح مختلفة من الجمهور المصري تمنحها مساحة واسعة للتأثير، وهو ما يجعل حضورها في دعم قضايا الأطفال امتدادًا طبيعيًا لدورها كفنانة تحظى بمتابعة واهتمام الجمهور.


لم تتوقف يسرا اللوزي عن تقديم الدعم والتوعية في شتى الحملات المتعلقة بسلامة وصحة الأطفال. تم اختيارها العام الماضي لتكون سفيرة هيئة إنقاذ الأطفال تزامنًا مع مشاركتها في العديد من حملاتهم، آخرها كانت حملة نقدر وهي مبادرة شبابية بتدافع عن حقوق ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. كما شاركت هذا العام في حملات توعوية مختلفة تخص السيدات والأسرة، منها التوعية بفيروس HPV. وتحرص على المشاركة دائمًا في حملات خيرية لتوفير الحقائب والمستلزمات المدرسية للأطفال غير القادرين.


يذكر ان مهرجان المنصورة لسينما الأطفال سيعرض في دورته الأولى 80 فيلما يمثلون 25 دولة،  ويعقد  برعايةوزارةالثقافة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وشركة فاليو، ومحافظة الدقهلية، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة، ونقابة السينمائيين

مهرجان المنصورة لسينما الأطفال المنصورة لسينما الأطفال مهرجان المنصورة يسرا اللوزي الفنانة يسرا اللوزي

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