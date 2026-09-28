علي موجة الحب.. شام الذهبي تطرح أولى تجاربها الغنائية

طرحت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة أولي تجاربها الغنائية، والتي تحمل أسم علي موجه الحب، عبر موقع يوتيوب .

وقالت شام الذهبي في منشور عبر فيسبوك: على موجة الحب.. غنيتها من قلبى، بكل حب إلكن.

تفاصيل الأغنية:

وأعلنت شام الذهبي عن طرح أولى أغنياتها يوم السبت 26 سبتمبر ، أيلول 2026، معربة عن حماسها لمشاركة تجربتها الجديدة مع الجمهور، ومؤكدة أن الأغنية خرجت من القلب وتحمل الكثير من مشاعر الحب.

وكتبت شام في تعليقها على الفيديو رسالة إلى جمهورها، أشارت فيها إلى أن الأغنية جاءت نتيجة تجربة غنائية تخوضها للمرة الأولى، متمنية أن تصل إلى قلوب المستمعين بالطريقة نفسها التي خرجت بها من قلبها.

وقالت في رسالتها: «على موجة الحب.. غنيته من قلبي بكل حب إلكن، وبكرة رح تسمعوها أغنية معمولة بحب، وبتمنى توصل لقلوبكم متل ما طلعت من قلبي.. بكرة موعدنا».

ويأتي الإعلان بعد محاولات من شام لإقناع والدتها أصالة بخوض هذه التجربة، في ظل العلاقة القريبة التي تجمع بينهما، واهتمام شام المستمر بالمجال الفني والإبداعي من خلال أعمالها السابقة.