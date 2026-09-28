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مرشد إيران: الضربات المؤلمة لحماة مضيق هرمز منعت الأعداء من تجاوز بحر العرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرشد إيران: الضربات المؤلمة لحماة مضيق هرمز منعت الأعداء من تجاوز بحر العرب

المرشد الأعلى الإيراني مجتبي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني مجتبي خامنئي
خاطر عبادة

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن قوات بلاده وجهت ضربات مؤلمة للأعداء حالت دون تقدمهم إلى ما بعد بحر العرب.

وقال خامنئي في تصريحات اليوم: "أعداؤنا لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب الضربات المؤلمة التي تلقوها من قواتنا وحماة مضيق هرمز".

وأضاف: "أؤكد أن الأيام الماضية التي يتمنى عدونا العودة إليها قد مضت ولن تتكرر أبداً"، مشيراً إلى أن العدو يرغب في إعادة البلاد إلى أيام كانت حافلة بالذل والتبعية.

وأكد أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز.

تحذير بفتح جبهة جديدة

وفي السياق ذاته، حذر مستشار المرشد الإيراني للشئون العسكرية من أن واشنطن إذا بدأت حرباً جديدة، فستفتح جبهة جديدة ضدها.

طهران: الكرة في ملعب ترامب

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده على أهبة الاستعداد للدبلوماسية أو الحرب، وأن القرار مرتبط بما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن طهران تواصل المسار الدبلوماسي لأنها ترى أنه لا ينبغي تفويت أي فرصة للسلام، رغم عدم وجود سبب يدفعها للعودة إلى الدبلوماسية.

وأوضح عراقجي أن الوسطاء لم يبلغوا إيران بأي موقف رسمي حتى الآن بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود تصريحات متضاربة من ترامب حول الموضوع.

المرشد الإيراني مجتبي خامنئي إيران مضيق هرمز

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