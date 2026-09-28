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نائب رئيس الوزراء يشهد افتتاح منتدى الأهرام للسياحة المصرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يشهد افتتاح منتدى الأهرام للسياحة المصرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح فعاليات "منتدى الأهرام للسياحة المصرية"، في دورته الأولى، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "السياحة المصرية.. من تنوع المقاصد إلى تعزيز التنافسية العالمية المستدامة".

 حضر الافتتاح،/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، و/ ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعدد من قيادات وخبراء القطاع السياحي وممثلي الغرف السياحية والقطاع الخاص.

 وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أعرب الدكتور حسين عيسى عن تقديره لمؤسسة الأهرام لإطلاق هذا المنتدى، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس دور المؤسسة الوطني والتنويري في خدمة قضايا الوطن، حيث يمثل المنتدى منصة مهمة للحوار حول قضايا السياحة والاقتصاد والتنمية، تجمع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء والإعلام لبحث مستقبل السياحة المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

 وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن السياحة تمثل نشاطًا صناعيًا متكاملًا ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور محوري في توفير النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.

 وأشار إلى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية فريدة، وقصة حضارية وإنسانية تمتد عبر آلاف السنين، من التاريخ والحضارة العريقة، ونهر النيل، والشواطئ والمقاصد الطبيعية المتنوعة، فضلًا عن تعدد أنماط السياحة، ومنها الثقافية والدينية والعلاجية والرياضية والبيئية، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز، وما شهدته الدولة من تطوير للبنية الأساسية، وما تتميز به من أصالة الضيافة المصرية.

 كما أكد أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب مواصلة العمل وتضافر الجهود لتعزيز تنافسية المنتج السياحي المصري وتعظيم عوائده الاقتصادية، من خلال تطوير المنتجات والمقاصد السياحية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي، والاستفادة من التحول الرقمي، فضلًا عن العمل على إطالة مدة إقامة السائح وزيادة مستويات الإنفاق السياحي، مع الحفاظ على استدامة المقاصد وصون الثروات الحضارية والطبيعية.

 وأوضح الدكتور حسين عيسى أن تعزيز تنافسية السياحة المصرية مسؤولية مشتركة؛ إذ تعمل الدولة على تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية وتوفير البنية الأساسية اللازمة للنمو، بينما يضطلع القطاع الخاص بدور رئيسي في الاستثمار والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، ويسهم الخبراء بالمعرفة والخبرة، فيما يواصل الإعلام دوره في الترويج للمقومات والمقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

 وجدد التأكيد على التزام الحكومة بتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات السياحية وتذليل التحديات أمام شركائها من القطاع الخاص والمستثمرين، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية السياحة المصرية وترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

 واختتم الدكتور حسين عيسى كلمته بالتأكيد على أهمية أن تخرج أعمال المنتدى برؤى عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، وأن تمثل دورته الأولى بداية لمسار مستدام من الحوار والشراكة والعمل المشترك، بما يدعم جهود الدولة في تحويل المقومات السياحية التي تمتلكها مصر إلى قوة اقتصادية مستدامة، تعزز الاستثمار والنمو وتوفر المزيد من فرص العمل.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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