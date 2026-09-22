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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي يستعرض نتائج زيارة ولي العهد إلى مصر.. تعزيز للتنسيق بين القاهرة والرياض

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
القسم الخارجي

استعرض مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جملة من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية، من بينها ما يتصل بالعلاقات السعودية المصرية، في أعقاب زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة.

وتأتي الإشارة إلى الزيارة في إطار متابعة القيادة السعودية لمسار العلاقات الثنائية مع مصر، وما شهدته الزيارة من مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار جمهورية مصر العربية في 15 سبتمبر الجاري، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقد الجانبان مباحثات تناولت العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلًا عن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشملت المباحثات عددًا من القضايا العربية والإقليمية، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض بشأن الملفات التي تمس أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب بحث التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يعزز الشراكة بين البلدين.

ويعكس استعراض مجلس الوزراء السعودي لنتائج الزيارة أهمية العلاقات المصرية السعودية بالنسبة إلى الجانبين، في ظل استمرار التنسيق بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية، والعمل على دعم الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي زيارة ولي العهد إلى القاهرة في سياق الاتصالات المستمرة بين القيادتين السعودية والمصرية، والتي تشهد بحثًا متواصلًا للملفات الثنائية والإقليمية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون بين البلدين.

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