قرار قضائي ضد ملحن شهير لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الكوكايين في التجمع

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس ملحن شهير، 15 يوما لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الكوكايين في التجمع.



نجحت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إلقاء القبض على ملحن شهير، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الكوكايين في التجمع.

وكشفت التحريات، التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن اشتباه في حيازة المتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبعرض المعلومات على الجهات المختصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 60 كيسًا يُشتبه في احتوائها على مخدر الكوكايين.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أُجري معه التحقيق في الواقعة، فيما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.