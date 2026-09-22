لأول مرة في مصر .. المعهد القومي للأورام يشهد إجراء استئصال جذري للغدة التيموسية بالصدر باستخدام الجراحة الروبوتية

شهد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، لأول مرة في مصر، إجراء استئصال جذري للغدة التيموسية «الزعترية» بالصدر باستخدام الجراحة الروبوتية، وذلك خلال أول ورشة عمل متخصصة في جراحات أورام الصدر بالروبوت الجراحي يستضيفها المعهد، في خطوة جديدة نحو إدخال التقنيات الجراحية المتقدمة وتوسيع نطاق جراحات الأورام طفيفة التوغل.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية بمستشفياتها ومعاهدها الطبية، ونقل أحدث التقنيات والتطبيقات العالمية وتوطينها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى، وفي الوقت نفسه يوفر بيئة متقدمة لتدريب الأطباء والباحثين على التقنيات الحديثة.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن استضافة المعهد القومي للأورام لأول ورشة متخصصة في مصر لجراحات أورام الصدر باستخدام الروبوت الجراحي تعكس توجه الجامعة نحو الجمع بين تقديم الخدمة الطبية المتقدمة والتعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا أن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية وبناء قدرات الكوادر البشرية يمثلان مسارين متكاملين لتطوير المستشفيات الجامعية وتعزيز دورها في منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وشهدت ورشة العمل إجراء أول استئصال جذري للغدة التيموسية بالصدر باستخدام الجراحة الروبوتية في مصر، على يد الأستاذ الدكتور محمد كامل كامل حسين، أحد أبناء المعهد القومي للأورام وأستاذ مساعد الجراحة بقسم جراحات الصدر بمركز جامعة روتشستر الطبي في نيويورك، والمتخصص في جراحات الصدر والأورام باستخدام المنظار والروبوت الجراحي.

وقدم الدكتور محمد كامل، خلال الورشة، عرضًا طبيًا مصورًا لعدد من جراحات الأورام التي شارك في إجرائها باستخدام الروبوت الجراحي بمركز جامعة روتشستر الطبي، مستعرضًا التطبيقات الحديثة لهذه التقنية وخبراته العملية في توظيفها في جراحات الصدر والأورام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن استضافة هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجية المعهد لمواكبة التطورات المتسارعة في علاج الأورام، وتوفير فرص مستمرة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الخبراء المصريين في الخارج وأطباء المعهد والمتخصصين من مختلف المؤسسات الطبية المصرية.

وأضاف عميد المعهد أن الجراحة الروبوتية تمثل أحد المسارات الحديثة في تطوير الجراحات الدقيقة وطفيفة التوغل، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل على تعزيز قدراته العلمية والتدريبية في التقنيات الحديثة، بما يدعم رسالته في العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، ويتيح للأجيال الجديدة من الجراحين الاطلاع المباشر على أحدث الممارسات العالمية في مجال جراحات الأورام.

وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتورة داليا قدري، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف وتنظيم الدكتور طارق خيري، رئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور عمرو كمال، رئيس وحدة جراحة أورام الصدر بالمعهد.

وشارك في الورشة عدد من الجراحين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الأورام على مستوى الجمهورية، وشهدت مناقشات علمية وتبادلًا للخبرات حول التطبيقات الحديثة للجراحة الروبوتية في مجال جراحات الصدر والأورام، بما يعزز التعاون العلمي والمهني بين المؤسسات الطبية والمتخصصين في هذا المجال الدقيق.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار توجه جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام نحو الاستفادة من خبرات علمائهما وخريجيهما العاملين بالمراكز الطبية والبحثية الدولية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا الطبية الحديثة، وتوفير فرص التدريب المتقدم للأطباء، بما يسهم في تطوير الممارسات العلاجية ودعم جهود توطين التقنيات الطبية المتقدمة في مصر.