روبيو: أمريكا تبحث مع الصين إنشاء خط ساخن للتحذير من حوادث الذكاء الاصطناعي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تبحث إمكانية إنشاء خط ساخن مع الصين يتيح للبلدين تحذير كل منهما الآخر بشأن الحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح روبيو - في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" - أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى ولم تتجاوز كونها "مفهوما قيد البحث"، مشيرا إلى أنها قد لا تكون جاهزة في الوقت المناسب لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة بعد غد الخميس. وأضاف: "إنها ليست فكرة سيئة، وسنبحثها مع الصينيين وغيرهم".

وتأتي تصريحات روبيو بعد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي أفاد بأن تقريرا استخباراتيا جرى إعداده جزئيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتبين لاحقا أنه خاطئ، كاد أن يؤدي إلى عمل عسكري كان من الممكن أن يتسبب في اندلاع حرب بين واشنطن وبكين.

وأكد روبيو ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، قائلا إنه "لا يمكن بناء حدود حول الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن التكنولوجيا تحمل "فوائد هائلة"، لكنها تنطوي أيضا على أضرار محتملة تثير قلق الجميع. وأضاف أن الدول "تكافح جميعا" لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي في ظل التطور السريع لهذه التكنولوجيا.

وقال روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يرى أنه إذا نتجت أضرار عن الذكاء الاصطناعي، فيجب حماية الولايات المتحدة منها، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه "لا يمكننا تحمل عدم وجودنا في طليعة الذكاء الاصطناعي لأنه سيحدث على أي حال".

وكان ترامب قد انتقد مرارا المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، لكنه أعلن السبت الماضي عزمه إنشاء "قوة للذكاء الاصطناعي" وتعيين مسؤول رفيع لهذا الملف.