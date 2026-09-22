وزير التجارة الكندي: مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الفلبين وآسيان شارفت على الاكتمال

قال وزير التجارة الكندي مانيندر سيدو، اليوم إن مفاوضات اتفاقيتي التجارة الحرة المنفصلتين مع الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا " آسيان" تجاوزت نسبة 90 في المائة، مع سعي أوتاوا لإنهاء الصياغة قبل زيارة رئيس الوزراء مارك كارني الى مانيلا في نوفمبر.
ونقلت منصة "ذي إيدج ماليزيا" عن سيدو - في تصريحات صحفية اليوم /الثلاثاء/ على هامش اجتماعات وزراء اقتصاد جنوب شرق آسيا في مانيلا قوله - " إن هناك "حماسا من الجانبين لانجاز الاتفاق، وهذا هو الأمر الأهم".
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية كندا لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنويع سلاسل الإمداد وسط تصاعد حالة عدم اليقين عالميا.
وأكد وزير التجارة الكندي سيدو أن خطة بلاده كانت دائما قائمة على التنويع، مشيرا إلى أن التوجه نحو جنوب شرق آسيا "ليس مرتبطا بدولة واحدة" ولا يستهدف بالأساس التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية.
وأشار إلى أن الطاقة تمثل العرض الأكبر لكندا في المنطقة، مع توسع قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال من الساحل الهادئ لتلبية احتياجات الأسواق الآسيوية.
وتواجه اقتصادات جنوب شرق آسيا ارتفاعا في تكاليف الطاقة بسبب اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.
وقال سيدو إن كندا يمكن أن تلعب دورا مهما في استقرار الأسعار وتعزيز خطوط الإمداد.
كما أشار إلى فرص استثمارية في ممر لوزون الاقتصادي وفي قطاع مراكز البيانات مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية عادة ما تشجع الشركات على إطلاق مشاريع وشراكات جديدة.