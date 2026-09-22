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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع عربي - تشاوري في نيويورك يبحث التصعيد الحوثي والإيراني في الخليج

اجتماع عربي - تشاوري في نيويورك يبحث التصعيد الحوثي والإيراني في الخليج
اجتماع عربي - تشاوري في نيويورك يبحث التصعيد الحوثي والإيراني في الخليج
الديب أبوعلي

شارك نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، رئيس الدورة (166) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود.

وتناول الاجتماع تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والبناء على نتائج الاجتماع الوزاري العربي الذي عُقد بالقاهرة مطلع الشهر الجاري.

وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التنسيق والتشاور العربي خلال مختلف الاجتماعات والفعاليات الدولية في نيويورك، بما يعزز حضور المواقف والقضايا العربية في المحافل الدولية.

تطورات القضية الفلسطينية

كما استعرض الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وسبل تكثيف التحرك العربي المشترك على الساحة الدولية دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتناول الوزراء كذلك تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية والأردن والعراق، إلى جانب هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، والتهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وأكد الأمين العام أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مشدداً على ضرورة تعزيز فاعلية التحرك العربي المشترك، بما يصون الأمن القومي العربي وسيادة الدول العربية ومصالحها، ويدعم القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جامعة الدول العربية نبيل فهمي الأمين العام نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة محمد علي النفطي الجمهورية التونسية القضية الفلسطينية الاعتداءات الإيرانية دول الخليج العربية هجمات الحوثيين المملكة العربية السعودية تونس السودان لبنان الانتهاكات الإسرائيلية

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