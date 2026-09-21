فهمي والزياني يبحثان أمن الملاحة في الخليج وتنسيق المواقف العربية

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الخليج العربي، ولا سيما في مضيق هرمز، حيث أكد فهمي أهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية وفقًا للقانون الدولي، لما لها من انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، مجددًا تضامن الجامعة الكامل مع البحرين ودول الخليج العربية في صون أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها الحيوية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا المطروحة على الجمعية العامة خلال دورتها الحالية، لا سيما من خلال الاجتماعات الوزارية المقررة للجامعة العربية، وكذلك الاجتماعات المشتركة بين الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي.