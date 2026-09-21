تصعيد المنطقة والتنمية المستدامة.. مباحثات بين نبيل فهمي ومدير "الإنمائي" الأممي

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، بألكسندر دي كرو، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وناقش الجانبان أهم قضايا التنمية في المنطقة العربية، وتداعيات التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة على جهود الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

التصعيد والتنمية المستدامة

وتابع الأمين العام باهتمام إحاطة دي كرو حول التوجهات الاستراتيجية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية، وخططه خلال الفترة القادمة لدعم الدول العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ضوء أهمية دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتباره شريكاً مهماً للتنمية في المنطقة العربية.

كما استعرض فهمي رؤيته لتطوير العمل التنموي العربي المشترك، وتعزيز قدرة الجامعة العربية على المبادرة والاستباق والتعامل الفاعل مع الأزمات، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق إلى الانخراط في التنفيذ عبر مبادرات مشتركة محددة الأهداف والجداول الزمنية.

واتفق الجانبان على أن تشهد الفترة القادمة تكثيفاً للتواصل والعمل بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، بما يفضي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات والأزمات الطارئة.