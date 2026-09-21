قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم الاثنين.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة وأمطار ورياح على عدة مناطق
اقتصاد إيران في الحضيض..التضخم وصل لـ 69.9 % والدولار بـ مليوني ريال
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم على محافظات الجمهورية
قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم 21-9-2026
وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة
أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة وهذه حقيقة.. ولا أحد ينافسني
إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز
باريس تتوعد طهران بإجراءات دبلوماسية بعد إغلاق مركز اللغة الفرنسية
سعر الدولار في مصر مستهل التعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
طقس اليوم الإثنين| حار نهاراً مع شبورة وأمطار خفيفة ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يبحث مع غوتيريش أزمات العالم العربي وتحديات المنطقة

نبيل فهمي وأنطونيو غوتيريش
نبيل فهمي وأنطونيو غوتيريش
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، في مستهل مشاركة فهمي في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتصدر التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة مباحثات الجانبين، حيث استعرض الأمين العام تداعيات هذا التصعيد على أمن المنطقة العربية واستقرارها، وعلى حركة الملاحة الدولية وأمن الطاقة والتجارة العالمية.

وأكد فهمي تضامن الجامعة العربية مع دولها الأعضاء في صون أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها الحيوية، مشددًا على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر مبدأ راسخ في القانون الدولي لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة. واتفق الطرفان على أن احتواء التصعيد يتطلب تحركًا دوليًا جادًا يعالج أسبابه ولا يكتفي بإدارة آثاره.

وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث شدد الأمين العام على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى أن الاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية يستوجب الانتقال إلى خطوات تنفيذية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي ترتيبات تفصله عن الضفة الغربية مرفوضة.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان واليمن وليبيا، فضلًا عن الوضع الخطير في السودان، الذي ينذر بمزيد من التدهور الإنساني، حيث جدد الطرفان دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات، للتخفيف من معاناة الشعب السوداني ووقف تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما أشاد الجانبان بالشراكة المتينة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، معتبرين أنها تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكدا أهمية مواصلة التنسيق الفعال بين المنظمتين في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعالم.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة فلسطين إسرائيل القدس الدولة الفلسطينية الأمم المتحدة سوريا اليمن السودان الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

وزير الري والموارد المائية

أول تعليق رسمي من مصر على «سد فولا» الجنوب سوداني

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

مصطفى شوبير

مفاجأة.. حسام حسن يحسم اسم حارس مرمى المنتخب أمام أنجولا

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

سعر اليورو اليوم

متوسط سعر اليورو في مصر بختام الأحد 20 سبتمبر 2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6385 جنيهًا للجرام

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التنمية ورفع الكفاءة بمنطقة «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

بالصور

طريقة عمل ساندوتش السلمون الصحي مع الأفوكادو والبصل

طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد