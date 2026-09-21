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أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم 21-9-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم 21-9-2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل  التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، مع استمرار التفاوت المعتاد بين أسعار البيع والشراء وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية ومحال الصاغة.

أسعار الذهب في مصر  اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 7290 جنيهًا للبيع و7235 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، اليوم الإثنين  6380 جنيهًا للبيع و6330 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  الإثنين 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5470 جنيهًا للبيع و5425 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل سعرا

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4255 جنيهًا للبيع و4220 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب  اليوم الإثنين 

وفيما يخص أسعار العملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 51040 جنيهًا للبيع و50640 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليًا اليوم الإثنين 

وبلغت قيمة أونصة الذهب في السوق المحلية نحو 226790 جنيهًا للبيع و225010  جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا الآن 

وعالميًا، سجلت أونصة الذهب عند مستوى4374.1 دولار، وهو سعر افتتاح تعاملات البورصة العالمية اليوم ، بعد توقف التداولات لمدة يومين السبت والأحد العطلة الرسمية للأسواق العالمية .

سعر الدولار في سوق الصاغة والبنوك المصرية

وعلى صعيد سعر صرف الدولار، سجل الدولار في سوق الصاغة نحو 51.78 جنيهًا، مقابل 52.21 جنيهًا في البنوك المصرية، بما يعكس فارقًا محدودًا بين السعرين خلال التعاملات الحالية.

عوامل مؤثرة بسعر الذهب في مصر

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، منها حركة السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب والعرض داخل مصر.

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