طريقة عمل ساندوتش السلمون الصحي مع الأفوكادو والبصل

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل.

طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل

المقادير

100 جرام سلمون مدخن.

30 جرام جبنة كريمى قابله للفرد

2- طماطم.

1- أفوكادو.

1- ليمون.

1- رغيف خبز أو توست.

1- بصلة صغيرة.

- ملح وفلفل أسود.

- بقدونس.

- القليل من الزيت.

طريقة التحضير:

يُقطع الأفوكادو إلى نصفين وتزال البذرة ثم يُقطع إلى مكعبات، مع تقطيع الطماطم والبصل وتُضاف إلى الأفوكادو ويُتبل بالملح والفلفل الأسود وعصير نصف ليمونة وبقدونس مفروم ويخلط جيدًا.

يُقطع الخبز إلى نصفين ويتم وضعه على الطاسة الساخنة مع رشة زيت زيتون ، يُحمص الخبز حتى يصبح مقرمشًا جيدًا، يُضاف فوقه الجبنة الكريمي والسلمون المدخن وصلصة الأفوكادو ويُقدم