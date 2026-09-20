طريقة عمل كفتة دجاج حلو وحامض

تعد كفتة الدجاج من الوصفات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كفتة الدجاج بوصفة الحلو والحامض .

مقادير كفتة دجاج حلو وحامض

نصف كيلو صدور دجاج مفروم

2 بصل أخضر

1 بصل

1 فلفل أخضر

3 فص ثوم

1 ملعقه كبيره زنجبيل مبشور

ربع كوب صويا صوص

ربع كوب كاتشب

4 ملعقة كبيره خل

2 ملعقة كبيرة صلصة محار

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة زيت سمسم

2 ملعقة كبيرة زيت

مكعب مرق

للتقديم

● أرز أبيض

● بصل أخضر

طريقة تحضير كفته دجاج حلو وحامض

في الكبة، أخلطي البصل الأخضر مع الدجاج

شكلي من الخليط كرات الدجاج

شوحي في الزيت مع الثوم والبصل والفلفل الأخضر والزنجبيل

ضيفي الصويا صوص والكاتشاب والخل والصلصة المحار وزيت السمسم

يذوب النشا في قليل من الماء

ويضاف للصوص للحصول على قوام سميك

يمكن إضافة مكعب مرقة حسب الرغبة

وتقدم ساخنة مع الأرز والبصل الأخضر