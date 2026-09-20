قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس وأتربة بأقصى الجنوب والوادي الجديد
هجوم جوي غير مسبوق على موسكو.. إسقاط 1600 مسيرة أوكرانية وسقوط قتلى وجرحى
بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت
تعذّر هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو .. لهذا السبب
راقب شاشة عداد الكهرباء مرة واحدة يوميًا.. اعرف السبب
مُهربو مخدرات .. الجيش الأمريكي يقتل 4 في منطقة البحر الكاريبي
قبل التنازل عن فرصة الحج.. التضامن بسوهاج تكشف المستندات والضوابط
موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
محمد صلاح يُواصل التألق في تركيا .. سيف زاهر يكشف تقييمه أمام جالاتا سراي
انتحل صفة موظف للاستيلاء على أموال عُملاء البنوك .. نصّاب المنيا يُواجه هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتحل صفة موظف للاستيلاء على أموال عُملاء البنوك .. نصّاب المنيا يُواجه هذه العقوبة

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين،  وإيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول "، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية . 

ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبة النصب على المواطنين .

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

الأجهزة الأمنية المنيا قروض بيانات بطاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد آخر تراجع في البنوك

ترشيحاتنا

وظائف وزارة العمل

فرص جديدة في 12 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للقطاع الخاص برواتب مجزية

التوقيت الشتوي

عودة التوقيت الشتوي في مصر.. الموعد الرسمي وطريقة ضبط الساعة بدقة

انكسار الموجة الحارة

طقس الساعات المقبلة.. انكسار الموجة الحارة وتراجع تدريجي لدرجات الحرارة بدءاً من اليوم

بالصور

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد