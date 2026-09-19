البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كاتدرائية العذراء والأنبا صموئيل بدير القلمون بالمنيا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلوات قداس تدشين كاتدرائية القديسة العذراء مريم والأنبا صموئيل المعترف، بدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، غرب بني مزار المنيا، وذلك في ختام زيارته الرعوية للمحافظة.



وتأتي زيارة دير الأنبا صموئيل المعترف كآخر محطات برنامج زيارة البابا تواضروس الثاني لمحافظة المنيا، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وشملت عددًا من الإيبارشيات والكنائس والأديرة، إلى جانب عدد من المواقع الدينية والتاريخية بالمحافظة.

وشهدت صلوات القداس مشاركة عدد من أحبار الكنيسة والكهنة والرهبان والشمامسة، إلى جانب أبناء الدير، بالتزامن مع تدشين الكاتدرائية وإقامة الصلوات الطقسية الخاصة بهذه المناسبة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد وصل مساء أمس الجمعة إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، حيث كان في استقباله رهبان الدير وعدد من المشاركين في الزيارة.

ومن المقرر أن يغادر البابا تواضروس الثاني محافظة المنيا مساء اليوم السبت، متوجهًا إلى محافظة بني سويف، لاستكمال جولته الرعوية