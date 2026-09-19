قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس صلاح.. جالطة سراي يفقد رباعي سوبر أمام طرابزون في الدوري التركي
دار الإفتاء: التعليم في الحضارة الإسلامية ارتبط بمنظومة من القيم والأخلاق
الأعلى للإعلام : إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
مصر ترسم خريطة الربط الكهربائي مع ثلاث قارات
صلاح أساسي.. تشكيل ناري لـ طرابزون لمواجهة جالطة سراي في الدوري التركي
رئيس مصر للطيران لـ العاملين: فخور بما تحقق بسواعدكم.. والتتويج يدفعنا للتطوير
مصادر: هاتف مستشارة الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط تم اختراقه
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%
مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام
مدير الكرة بسيدات الزمالك يكشف تفاصيل الأزمة مع الأهلي
2300 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. والرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
كوريا الجنوبية: تصريحات الرئيس لا تعني رفض طلب ترامب بشأن مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صديق ضحية العامرية: جاءوا إلى منزله واعتدوا عليه أمام أسرته

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه
أحمد بسيوني

كشف أحد أصدقاء الشاب الذي لقي مصرعه بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، تفاصيل الواقعة التي انتهت بوفاته أمام منزل أسرته، مشيرًا إلى أن الحادث سبقه خلاف متعلق بالعمل، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء على المجني عليه من جانب عدد من الأشخاص.

خلاف سابق قبل الواقعة

وأوضح صديق المجني عليه، أن الخلاف بدأ قبل العصر، عندما نشبت مشادة بين الشاب وأحد الأشخاص بسبب خلافات مرتبطة بالعمل، وتطور الأمر إلى اشتباك بين الطرفين، قبل أن ينصرف كل منهما ويعود الشاب إلى منزله.

وصول المتهمين إلى المنزل

وأضاف أن الأمر لم ينتهِ عند المشادة الأولى، إذ تجمع عدد من الأشخاص بعد ذلك وتوجهوا إلى محل إقامة المجني عليه، مستقلين مركبة «توك توك»، وبمجرد وصولهم إلى المكان طالبوا الشاب بالنزول من منزله.

اعتداء أمام أفراد أسرته

وأشار إلى أن المجني عليه خرج من المنزل لمواجهتهم، إلا أنه فوجئ بوجود عدة أشخاص أمام المنزل، وبحوزة بعضهم أسلحة بيضاء، وبرفقتهم كلب، لتقع بعدها عملية اعتداء عليه أمام أسرته وعدد من الأهالي.

وبحسب رواية صديقه، تعرض الشاب للضرب من أكثر من شخص، قبل أن يتعرض للطعن، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة انتهت بوفاته.

مقطع فيديو تحت الفحص

وأكد صديق المجني عليه وجود مقطع مصور يوثق جانبًا من الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيجري تقديمه إلى جهات التحقيق لفحصه، بما يساعد في تحديد تسلسل الأحداث والمشاركين في الاعتداء.

الطب الشرعي يحدد سبب الوفاة

وأشار إلى أن جثمان الشاب جرى تحويله إلى مصلحة الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابات التي تعرض لها، موضحًا أن التقرير سيحسم التفاصيل الطبية المتعلقة بالحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، ومراجعة الأدلة ومقاطع الفيديو المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإسكندرية مقتل جريمة العامرية شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

طقس اليوم السبت

الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

أرشيفي

السعودية .. إطلاق الإنذار المبكر في محافظة فرسان

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

رئيسة وزراء الدنمارك

أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا

ترشيحاتنا

حفل دير جيست

انطلاق حفل دير جيست 2026 بحضور نجوم الفن

سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة

أحذر ألم الظهر.. علامات تحذيرية تظهر قبل تشخيص سرطان البنكرياس

هيدي كرم

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

بالصور

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد