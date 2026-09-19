صديق ضحية العامرية: جاءوا إلى منزله واعتدوا عليه أمام أسرته

كشف أحد أصدقاء الشاب الذي لقي مصرعه بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، تفاصيل الواقعة التي انتهت بوفاته أمام منزل أسرته، مشيرًا إلى أن الحادث سبقه خلاف متعلق بالعمل، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء على المجني عليه من جانب عدد من الأشخاص.

خلاف سابق قبل الواقعة

وأوضح صديق المجني عليه، أن الخلاف بدأ قبل العصر، عندما نشبت مشادة بين الشاب وأحد الأشخاص بسبب خلافات مرتبطة بالعمل، وتطور الأمر إلى اشتباك بين الطرفين، قبل أن ينصرف كل منهما ويعود الشاب إلى منزله.

وصول المتهمين إلى المنزل

وأضاف أن الأمر لم ينتهِ عند المشادة الأولى، إذ تجمع عدد من الأشخاص بعد ذلك وتوجهوا إلى محل إقامة المجني عليه، مستقلين مركبة «توك توك»، وبمجرد وصولهم إلى المكان طالبوا الشاب بالنزول من منزله.

اعتداء أمام أفراد أسرته

وأشار إلى أن المجني عليه خرج من المنزل لمواجهتهم، إلا أنه فوجئ بوجود عدة أشخاص أمام المنزل، وبحوزة بعضهم أسلحة بيضاء، وبرفقتهم كلب، لتقع بعدها عملية اعتداء عليه أمام أسرته وعدد من الأهالي.

وبحسب رواية صديقه، تعرض الشاب للضرب من أكثر من شخص، قبل أن يتعرض للطعن، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة انتهت بوفاته.

مقطع فيديو تحت الفحص

وأكد صديق المجني عليه وجود مقطع مصور يوثق جانبًا من الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيجري تقديمه إلى جهات التحقيق لفحصه، بما يساعد في تحديد تسلسل الأحداث والمشاركين في الاعتداء.

الطب الشرعي يحدد سبب الوفاة

وأشار إلى أن جثمان الشاب جرى تحويله إلى مصلحة الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابات التي تعرض لها، موضحًا أن التقرير سيحسم التفاصيل الطبية المتعلقة بالحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، ومراجعة الأدلة ومقاطع الفيديو المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.