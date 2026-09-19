الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن للتراجع عن رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تمديد رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، قبيل مشاركتهم في الدورة الحادية والثمانين المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنّ الاتحاد يحث الولايات المتحدة، في ضوء اتفاقات المقر القائمة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والتزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة، على إعادة النظر في القرار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة، عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين، أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تأشيرات دخول لحضور الجمعية العامة للمنظمة الدولية .

وقال المتحدث باسم جوتيريش ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإعلان الولايات المتحدة تمديد العقوبات التي تحرم أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس، رفضها منح عباس والوفد الفلسطيني تأشيرات دخول، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ولن يتمكن سوى أعضاء البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة من حضور الاجتماعات السنوية اعتبارا من الثلاثاء.

ردا على الرفض الأمريكي، اعتمدت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بإلقاء كلمة عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا.

ووفق النص الذي أُقرّ بأغلبية 152 صوتا مقابل ثلاثة معارضة (الولايات المتحدة وباراجواي وإسرائيل) وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، سيتمكن عباس أيضا من متابعة أي اجتماع ذي صلة يُعقد الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة عبر الفيديو.