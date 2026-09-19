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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعدام إيراني بعد إدانته بالتعاون مع الموساد وتسريب معلومات عسكرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق رجل أدين بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» وتسريب معلومات تتعلق بمواقع عسكرية حساسة، وفقًا لما أعلنته السلطة القضائية في إيران.

وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية أن حسين بيداران أُعدم شنقًا، بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه على خلفية اتهامات بالتجسس والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل.

وبحسب الرواية الإيرانية، نقل بيداران معلومات إلى «الموساد» حول مواقع عسكرية وصاروخية حساسة في إقليم أصفهان وسط البلاد، وذلك خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وأضافت الوكالة أن بيداران نفذ أنشطة التجسس مقابل الحصول على مكاسب مالية، مشيرة إلى أن المعلومات التي نقلها تضمنت بيانات مرتبطة بمواقع عسكرية حساسة.

إعدام إيراني الموساد المخابرات الاسرائيلية مواقع عسكرية السلطات الإيرانية وكالة «ميزان»

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