الأمن يعيد فتاة متغيبه عن منزلها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب كريمتها (من ذوى الإحتياجات الخاصة) عقب خروجها من المنزل وعدم قدرتها على العودة له نظراً لحالتها .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، وأمكن العثور عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتسليم المتغيبة لأهليتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها .





