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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2300 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. والرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة للشباب من مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية بالمشروعات القومية الكبرى، وتوفير الكوادر الفنية والعمالية المدربة التي تحتاج إليها هذه المشروعات.

وتوفر الشركة للعمالة المقبولة حزمة من المزايا والحقوق، حيث تبدأ الرواتب من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا للخبرة ونتائج الاختبارات. كما تشمل المزايا توفير ثلاث وجبات يوميًا، وإقامة ملائمة، وتأمينًا صحيًا واجتماعيًا، ووسائل انتقال من وإلى موقع العمل.

ويعمل المقبولون بنظام 24 يوم عمل متواصلة، يليها 6 أيام راحة مدفوعة الأجر، بواقع 8 ساعات عمل يوميًا.

 وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة تشمل مجموعة من المهن والتخصصات الفنية والعمالية، تضم 300 لحام في تخصصات الكهرباء والأرجون وCO2، و500 فني تركيبات هياكل معدنية، و500 عامل مساعد، و500 حداد مسلح، بالإضافة إلى 500 عامل خرسانة...وأتاحت وزارة العمل لشباب جميع المحافظات الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إمكانية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص:

https://egyres.manpower.gov.eg/

وفيما يخص أبناء محافظة قنا الراغبين في التقدم بشكل مباشر، يتواجد ممثلو الشركة لإجراء الاختبارات المباشرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بقفط، الكائن بمنطقة الكلاحين بمركز قفط، أمام إدارة مرور قفط.

وأكدت الوزارة أن استكمال إجراءات وأوراق التقديم الرسمية سيكون للمتقدمين الذين يجتازون الاختبارات بنجاح، وتشمل المستندات المطلوبة: شهادة الميلاد، وكعب العمل، وبرنت تأميني يثبت عدم التأمين، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة التجنيد، وصحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي»، و8 صور شخصية، ونموذج 111 جند، وشهادة قياس المهارة.

مشروع الضبعة فرص عمل وزارة العمل

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