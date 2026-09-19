مدير الكرة بسيدات الزمالك يكشف تفاصيل الأزمة مع الأهلي

كشف أحمد الميرغني مدير الكرة في فريق سيدات الزمالك ، عن تفاصيل الازمه مع فريق الأهلي.

وقال الميرغي ، في تصريحات صحفية “ميديا الأهلي استفزتنا بالتصوير عقب المباراة رغم الاتفاق على عدم التصوير.. لماذا يستفزني أحد ويرفع الكاميرا في وجهي بعد خسارتنا؟”.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في منافسات الكرة النسائية أزمة عقب نهايتها، بعد وقوع مشادة بين أحد مسؤولي الزمالك ومصور تابع للنادي الأهلي.

سيدات الأهلي يفُزن على الزمالك بسداسية في الدوري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ، فوزًا كبيرًا على الزمالك بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، ليواصل الفريق الأحمر انطلاقته القوية في المسابقة.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدار شوطي المباراة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحسم القمة أمام الزمالك بسداسية نظيفة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بعدما استهل مشواره في الدوري بفوز كاسح على فريق SAK بنتيجة 19-0.

ونشبت مشادة بين إداري الزمالك مع أحد مصوري الأهلي ، في ملعب ميت عقبة عقب انتهاء مباراة القطبين بدوري السيدات فى ملعب ميت عقبة.

المشادات جاءت بعد فوز سيدات القلعة الحمراء بنصف دستة أهداف في قمة دوري السيدات.

وتدخل شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية فى النادي الأهلي، لفض الإشتباك وسحب المصور، فيما قام حازم إمام نجم الزمالك السابق بتوبيخ إداري القلعة البيضاء وقام بمرافقة الأهلي حتى الحافلة.