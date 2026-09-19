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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية .. إطلاق الإنذار المبكر في محافظة فرسان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في محافظة فرسان إلا أنه وبعد مرور دقائق معدودة عاد معلنا زوال الخطر .

وفي وقت سابق ؛ أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني،  زوال الخطر عن خميس مشيط وجدة والطائف وينبع والعلا وفرسان، مؤكدة أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.

وكانت المديرية قد أطلقت إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في خميس مشيط وجدة والطائف وينبع والعلا وفرسان، محذرة من خطر محتمل وداعية إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع إرشادات السلامة، ومنها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح.

كما دعت الموجودين في الخارج إلى الدخول لأقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن المواقع الخطرة.

السعودية الإنذار المبكر الدفاع المدني السعودي المنصة الوطنية للإنذار المبكر خميس مشيط

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