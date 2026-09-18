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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادى بالوفد: تطوير مصانع الكتان يعيد القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق

حمدي قوطة
حمدي قوطة
معتز الخصوصي

قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الاتفاق الاستراتيجي الذي جمع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مع وزارات الصناعة والزراعة والتعليم العالي، يعد نموذجا يحتذى به في التكامل المؤسسي بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث يضع هذا التحالف صناعة الكتان على مسار تحول جذري يستهدف إعادة بناء المنظومة بالكامل من البذرة حتى المنتج النهائي المصدر للأسواق العالمية.

خطة تطوير مصانع الكتان

وأوضح قوطة في بيان  اليوم أن خطة تطوير مصانع الكتان بشبرا ملس، بالتوازي مع برنامج رفع كفاءة شركة طنطا للكتان، تعكس إرادة سياسية حقيقية لإحياء منظومة صناعية كانت يوما ما عماد الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على التحديث الميكانيكي فحسب، بل يشمل إعادة هيكلة شاملة للقاعدة الصناعية القائمة بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وخفض التكاليف، مما يعيد القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن إنشاء نموذج متطور للكتان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مختبرا عمليا لتطبيق أحدث أساليب الزراعة الذكية، حيث يتم استغلال الأراضي المستصلحة بطريقة علمية تحقق التوازن الأمثل بين زيادة المساحات المنزرعة وتعظيم العائد الاقتصادي من كل فدان، مؤكدا أن نجاح هذا النموذج سيفتح الباب أمام توسعات مستقبلية في مناطق أخرى، بما يعزز من مكانة مصر كأكبر منتج للكتان في المنطقة.

الاستعانة بشركات أجنبية

وشدد على أن الاستعانة بشركات أجنبية متقدمة وإدخال تكنولوجيات حديثة في عمليات التعطين والتصنيع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بالصناعة، خاصة في ظل الشراكات الجارية مع شركات صينية كبرى لإنشاء مصانع خيوط الكتان في مدينة السادات، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تهدف فقط إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بل إلى نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الصناعية داخل مصر، بما يبني قاعدة صناعية قادرة على المنافسة والابتكار.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن توجه الدولة لمنع تصدير خامات الكتان في صورتها الأولية يمثل سياسة ذكية تحقق أقصى استفادة اقتصادية من هذه الزراعة الاستراتيجية، حيث أن تعميق التصنيع المحلي يزيد من القيمة المضافة للمنتج المصري، ويوفر فرص عمل جديدة في مراحل التصنيع المختلفة، ويسهم في زيادة الصادرات من المنتجات النهائية ذات العائد الأعلى، مؤكدا أن هذه السياسة تتوافق مع استراتيجية الوزارة لتطوير سلسلة القيمة الكاملة للكتان المصري.

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