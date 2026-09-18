منهم ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي.. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت حفل دير جيست

توافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2026، وسط وحضور عدد كبير من الفنانين.

ومن أبرز الحضور: ياسمين عبد العزيز، و داليا البحيري، و ريهام عبد الغفور، وحنان مطاوع، وإنجي المقدم، وخالد سرحان ، وسماح أنور .

حفل توزيع جوائز دير جيست 2026

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية، إلى جانب توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في مجالات السينما والدراما والغناء، إضافة إلى توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

وسيحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز «دير جيست» لعام 2026 أبرزهم ريهام عبد الغفور، سماح أنور ، رياض الخولي ، كمال أبو رية ، سلاف فواخرجي ، إسعاد يونس ، هبة مجدى ، خالد سرحان ، عمرو مصطفى وغيرهم من النجوم.

تأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز «دير جيست» النهائية لهذا العام في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تُمنح الجوائز في كل تصنيف، من بينها: أفضل ممثل وممثلة، أفضل مذيع ومذيعة، أفضل قناة، أفضل راديو، وأفضل مطرب ومطربة.