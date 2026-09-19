وداعا للخواتم الذكية الصامتة.. ZenRing يهتز ويتحكم في هاتفك

اعتادت الخواتم الذكية على تقديم مجموعة محددة من الوظائف، أبرزها تتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب، بينما تظل في الإصبع بهدوء في الوقت الذي يعتمد فيه المستخدم على الهاتف أو الساعة الذكية للاطلاع على الإشعارات.

وتسعى شركة Rogbid إلى تغيير هذه المعادلة جزئيا؛ من خلال خاتمها الذكي الجديد ZenRing، الذي يضيف مجموعة من الميزات التفاعلية، أبرزها التنبيهات اللمسية والاهتزازية، إلى تصميم الخاتم التقليدي.

مواصفات Rogbid ZenRing

يحافظ ZenRing على تصميم مألوف للخواتم الذكية، إذ يأتي بهيكل خارجي مصنوع من السيراميك النانوي من الكريستال الدقيق، إلى جانب حلقة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ 316.

ويبلغ عرض الخاتم 7.5 ملم، بينما يصل سمكه إلى 2.5 ملم، مع وزن يقارب 5 جرامات. كما يتمتع بتصنيف مقاومة للمياه 5ATM، ما يجعله مناسبا للاستحمام والسباحة والتعرض اليومي للماء.

وعلى صعيد تتبع المؤشرات الصحية، يضم ZenRing مجموعة من المستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2، وتباين معدل ضربات القلب HRV، ودرجة حرارة الجلد.

وتستخدم البيانات التي يجمعها الخاتم عبر تطبيق Rogbid المصاحب لتقديم معلومات وتحليلات حول النوم ومستويات التوتر، إلى جانب متابعة الدورة الشهرية وتسجيل النشاط اليومي.

كما يدعم مزامنة البيانات مع Apple Health وGoogle Health Connect، ما يتيح للمستخدم جمع بياناته الصحية واللياقة البدنية في مكان واحد.

خاتم Rogbid ZenRing

تنبيهات اهتزازية مباشرة على الإصبع

يأتي خاتم ZenRing بمحرك اهتزاز مدمج منخفض استهلاك الطاقة، يتيح إرسال التنبيهات اللمسية مباشرة إلى إصبع المستخدم.

ويمكن للخاتم إصدار اهتزازات عند تلقي المكالمات والرسائل النصية والمنبهات وإشعارات التطبيقات، بما في ذلك واتساب وإنستجرام.

كما يستطيع إرسال تنبيهات في حال رصد تغيرات غير معتادة في بعض المؤشرات الصحية، مثل الارتفاع المفاجئ في معدل ضربات القلب أو انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.



التحكم باللمس والإيماءات

إلى جانب محرك الاهتزاز، يضم ZenRing نظاما للتحكم باللمس والإيماءات، ويمكن للمستخدم النقر على الخاتم أو تمرير إصبعه عليه لتنفيذ مجموعة من المهام، مثل التحكم في تشغيل الموسيقى، والتنقل بين مقاطع الفيديو القصيرة، وتصفح شرائح العروض التقديمية، وحتى تشغيل كاميرا الهاتف عن بعد.

كما يوفر الخاتم وظيفة SOS للطوارئ، إذ يؤدي هز اليد إلى أعلى وأسفل 10 مرات إلى مطالبة الهاتف الذكي المتصل بإجراء اتصال بجهة اتصال طوارئ محددة مسبقا.



البطارية والسعر

تعتمد Rogbid ZenRing على بطارية داخلية بسعة 20mAh، وتقول الشركة إنها توفر عمر تشغيل يتراوح بين 4 و6 أيام مع الاستخدام المعتاد.

ويأتي الخاتم مع علبة شحن بسعة 400mAh، تتيح إعادة شحنه أثناء التنقل.

يتوافر خاتم Rogbid ZenRing للبيع بسعر 129.99 دولارا أمريكيا، ويتأتي بلون واحد هو الأسود، مع مقاسات قياسية تتراوح من 8 إلى 13.