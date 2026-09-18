بعد فحص 420 ألف مُركَّب.. ذكاء اصطناعي من LG يقود لاكتشاف جديد ضد تساقط الشعر

في الوقت الذي تقتصر فيه معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مهام مثل تلخيص رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء الصور، تستخدم شركة إل جي LG التقنية في مهمة أكثر تعقيدا: البحث عن حلول جديدة لمشكلة تساقط الشعر.

وقالت شركة LG AI Research إن نظامها للذكاء الاصطناعي EXAONE Discovery تمكن من فحص أكثر من 420 ألف مركب كيميائي خلال يوم واحد، ما ساعد الباحثين على تحديد مادة جديدة تحمل اسم Rhamsydil، بالتعاون مع شركة LG Household & Health Care.

ويجري حاليا تطوير المُركَّب لاستخدامه في منتجات العناية بتساقط الشعر، مع استعداد الشركات لطرحه تجاريا.

وترى LG أن Rhamsydil قد يساعد في التعامل مع تساقط الشعر النمطي لدى النساء من خلال تهيئة بيئة أفضل في فروة الرأس لنمو الشعر، مع خطط لاستخدامه ضمن منتجات علامة Dr.Groot المتخصصة في العناية بفروة الرأس.



كيف ساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المركب؟

صمم نظام EXAONE Discovery خصيصا لأبحاث المواد، إذ يحلل التركيبات الجزيئية والبيانات العلمية للعثور على مركبات تتوافق مع الخصائص التي يبحث عنها العلماء.

وتسمح هذه التقنية بتقليص نطاق البحث الضخم قبل الانتقال إلى الاختبارات المعملية، بدلا من الاعتماد على تجارب متكررة تستغرق وقتا طويلا وتحتاج إلى موارد كبيرة.

وأظهرت الاختبارات البحثية فعالية لـRhamsydil في الوقاية من تساقط الشعر دون استخدام مركبات مشتقة من الستيرويدات، كما عرضت نتائج الأبحاث المتعلقة بالمادة خلال المؤتمر العالمي لأبحاث الشعر.

لكن هذه النتائج لا تعني أن الذكاء الاصطناعي اكتشف علاجا مثبتا سريريا للصلع، إذ لا تزال المادة في مرحلة التطوير والانتقال نحو الاستخدام التجاري، فيما يتطلب إثبات فعاليتها وسلامتها على نطاق واسع مزيدا من الأبحاث والاختبارات.



من اكتشاف المركبات إلى مختبرات تعمل بالذكاء الاصطناعي

ولا تقتصر خطط LG على مجال العناية بالشعر، إذ تطبق EXAONE Discovery بالفعل في مجالات تشمل مستحضرات التجميل، ومواد البطاريات وأشباه الموصلات، والأبحاث الدوائية، وسوائل التبريد بالغمر المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتعمل الشركة كذلك على تطوير مختبر ذاتي التشغيل يجمع بين اكتشاف المركبات بالذكاء الاصطناعي، وتخطيط التجارب وتحليل نتائجها، إلى جانب روبوتات قادرة على تنفيذ التجارب فعليا.