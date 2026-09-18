البنتاجون تدرس سحب ثلث القوات الأمريكية من أوروبا

أفادت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تدرس خطة لسحب نحو ثلث القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في أوروبا.

وبحسب المصادر، فإن خطة خفض الوجود العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية لن تقتصر على تقليص أعداد الجنود، وإنما قد تشمل أيضًا سحب أصول ومعدات عسكرية استراتيجية، من بينها طائرات مقاتلة وسفن حربية وأسلحة ومعدات ثقيلة.

وتأتي هذه الدراسة في إطار مراجعة الولايات المتحدة لانتشار قواتها حول العالم وإعادة تموضعها بما يتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية، في وقت تثير فيه أي تغييرات محتملة في حجم الوجود العسكري الأمريكي بأوروبا مخاوف وتساؤلات لدى حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي «الناتو».