مسؤول سابق بالبنتاجون: الولايات المتحدة داعمة لحرية العبور في الممرات البحرية

قال برنت سادلر، المسؤول السابق في البنتاجون، إن الولايات المتحدة كانت، منذ تأسيسها، داعمًا قويًا لحرية الملاحة وحماية حركة المرور عبر الممرات المائية، ومن بينها مضيق هرمز.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن فرض أي رسوم، سواء كانت طوعية أو غير طوعية، أو ممارسة أي نوع من الضغوط على الممرات المائية، سيقابل برفض قاطع من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران ودول الخليج، ووافقت الأطراف على دفع رسوم للمرور، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة، بما يمنح الولايات المتحدة وغيرها من منتجي الطاقة ميزة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية، سواء في أوروبا أو أفريقيا أو آسيا.

وأشار إلى أن توقيع مثل هذا الاتفاق؛ قد يجعل شراء الطاقة من الولايات المتحدة خيارًا أكثر اقتصادية، بما يحقق مكاسب أكبر للولايات المتحدة.