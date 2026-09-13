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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة منذ 12 عاما..محافظة أوكيناوا اليابانية تنتخب حاكما يؤيد خطة نقل القاعدة الأمريكية

اليابان
اليابان
أ ش أ

فاز جينتا كوجا -المرشح المدعوم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي- في انتخابات حاكم أوكيناوا التي جرت اليوم الأحد، ليصبح بذلك أول زعيم لهذه المحافظة الواقعة في أقصى الجنوب يؤيد خطة رئيسية لنقل قاعدة عسكرية أمريكية، وذلك بعد انقطاع دام 12 عاما.

ويعد فوز كوجا على الحاكم الحالي ديني تاماكي -المعارض لنقل قاعدة مشاة البحرية الأمريكية الجوية "فوتينما" في مدينة جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية في مدينة ناجو داخل أوكيناوا- دفعة قوية لحكومة تاكايتشي في مساعيها للمضي قدما في هذا المشروع المثير للجدل.

وعلى عكس الانتخابات السابقة، تراجعت قضية نقل القاعدة لتفسح المجال أمام القضايا الاقتصادية ونظراً للمعارك القانونية التي خاضتها المحافظة مع الحكومة المركزية على مدار العام الماضي، ومع عدم تبقي أي تدابير فعالة لدى أوكيناوا لعرقلة عملية النقل، فإن العمل جار حاليا لبناء المنشأة البديلة.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة صحفية في مقر حملته الانتخابية بمدينة ناها، اليوم الأحد، قال كوجا (42 عاما) -وهو نائب سابق لعمدة ناها ومسؤول سابق في الحكومة المركزية-: "سأطالب الحكومة بتخفيف الأعباء المترتبة على استضافة القواعد الأمريكية".

كما تعهد كوجا بمطالبة الحكومة اليابانية بتوضيح الموعد المحدد لإعادة موقع قاعدة "فوتينما" إلى مدينة جينوان بعد إتمام عملية النقل، التي من المتوقع أن تتم في عام 2036 كأقرب تقدير.



 

فوتينما القواعد الأمريكية القضايا الاقتصادية

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