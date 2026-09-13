الديهي من نيودلهي: «الرئيس السيسي موضع احترام وتقدير.. والجميع ينظر إليه باعتباره حكيم الشرق الأوسط»

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موضع احترام وتقدير من كل من يعرفه ومن كل من يسمع عنه، مشيرًا إلى أن زعماء العالم، سواء الهندي أو الصيني أو الروسي، ينظرون إلى الرئيس على أنه "رمانة الميزان في المنطقة" و"حكيم الشرق الأوسط" في هذا الوقت الصعب للغاية.

وأضاف خلال قناة تن عبر برنامح بالورقة والقلم أن الوفد المصري المتواجد على مدار يومين لقي احتفالًا وحفاوة وكرم ضيافة وودًا شديدًا، مشيرًا إلى أن الشعب الهندي شعب طيب للغاية، ويتسم بالطيبة والاحترام، وأن احترام الجميع للجميع صورة لا يمكن لأحد أن يغفلها خلال التعامل مع الشعب الهندي.

وأشار إلى أن هذه الأجواء تذكر بأيام عبد الناصر ونهرو، وكذلك المهاتما غاندي، وبالأيام التي انطلقت فيها منظمة عدم الانحياز، موضحًا أن مصر والهند ويوغوسلافيا كانت الدول الأساسية المؤسسة والمديرة لعملية عدم الانحياز لأي من الكتلتين، سواء الاتحاد السوفيتي شرقًا والشيوعية، أو الرأسمالية وأمريكا غربًا.

وقال إن بريكس تبحث اليوم عن مكان لها وسط هذه الخريطة الكونية والتجمعات العالمية، مؤكدًا أن مصر حاضرة، وأن ذلك ظهر من خلال ما تم رصده في وسائل الإعلام من لقاءات وحوارات ونقاشات وبيانات وكلمات، مضيفًا: "مصر حاضرة وحاضرة بقوة".

