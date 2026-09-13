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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هبة السويدي تحذر أولياء الأمور: طفل تعرض لصعق كهربائي بسبب طائرة ورقية| صور

هبة السويدي
هبة السويدي
محمد بدران

حذرت هبة السويدي، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة ومستشفى أهل مصر للحروق، من خطورة اقتراب الأطفال من أعمدة الإنارة ومصادر الكهرباء، مؤكدة أن قلة الوعي قد تؤدي إلى حوادث تغير حياة الطفل في لحظات.

وكشفت هبة السويدي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل حالة طفل يدعى ياسين، تعرض لصعق كهربائي أثناء محاولته استعادة طائرة ورقية علقت أعلى أحد أعمدة الإنارة.

وقالت إن ياسين صعد إلى عمود الإنارة للحصول على الطائرة الورقية، قبل أن يتعرض لصعق كهربائي بفولت عالٍ، ما أسفر عن إصابته بحروق بالغة في يديه وجسده.

وأوضحت أن حالة ياسين لا تزال صعبة، مشيرة إلى أن وصوله إلى مستشفى أهل مصر للحروق فور تعرضه للحادث ساهم في إعطائه فرصة أفضل للتعافي، مقارنة بحالة طفل آخر سبق أن تحدثت عنه خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن الفريق الطبي اضطر إلى وضع يد ياسين اليمنى داخل البطن، بهدف الحفاظ على وصول الدم إليها ومحاولة إنقاذها من البتر، موضحة أن حالة يده الأخرى وجسده أفضل نسبيًا، كما خضع لعملية زراعة جلد.

ووجهت هبة السويدي رسالة إلى أولياء الأمور، مطالبة بضرورة توعية الأطفال بخطورة الاقتراب من مصادر الكهرباء أو الصعود على أعمدة الإنارة.

وقالت: «أرجوكم ما تطنشوش.. لو شفتوا طفل بيلعب جنب كشك كهرباء، أو بيطلع على عمود نور، وقفوه حتى لو مش ابنكم».

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن التدخل لمنع طفل من الاقتراب من مصدر خطر قد ينقذ حياته، قائلة إن كلمة واحدة في الوقت المناسب يمكن أن تمنع طفلًا من قضاء بقية حياته دون إحدى يديه.

هبة السويدي مستشفى الحروق طفل صعق كهربائي

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