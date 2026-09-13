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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظيفة السفارة البريطانية 2026 براتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل ورابط التقديم

وظيفة السفارة البريطانية 2026 براتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل
وظيفة السفارة البريطانية 2026 براتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل
عبد الفتاح تركي

تبحث السفارة البريطانية بالقاهرة عن متقدمين لشغل وظيفة إدارية جديدة ضمن فريقها، تحت مسمى «منسق خدمات الشركات - مساعد إداري» بالدرجة الوظيفية AA، براتب شهري يبلغ 882 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل نحو 45 ألف جنيه مصري تقريبًا، مع استمرار استقبال طلبات التقديم حتى الساعة 11:55 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 4 أكتوبر 2026، وتأتي الوظيفة ضمن فرص العمل التي تستهدف أصحاب الخبرات الإدارية والراغبين في العمل داخل بعثة دبلوماسية أجنبية في القاهرة.

ما تفاصيل وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة؟

تأتي الوظيفة الجديدة ضمن فريق خدمات الشركات في السفارة البريطانية بالقاهرة، ويحمل المسمى الوظيفي «منسق خدمات الشركات - Corporate Services Coordinator»، بينما تقع الوظيفة ضمن الدرجة الوظيفية مساعد إداري AA، ويكون مقر العمل في السفارة البريطانية بالقاهرة، مع العمل بنظام الدوام الكامل لمدة 36 ساعة أسبوعيًا، ومدة عقد تبلغ عامًا واحدًا بعقد محدد المدة.

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وتتركز طبيعة العمل في تقديم الدعم للأعمال الإدارية وتنظيم ومتابعة الخدمات والمهام اليومية الخاصة بفريق خدمات الشركات، وهو ما يجعل القدرة على تنظيم المهام وإدارة الأولويات والتعامل مع الأعمال الإدارية المختلفة من المهارات الأساسية المطلوبة في المتقدم للوظيفة.

كم يبلغ راتب وظيفة السفارة البريطانية في القاهرة؟

يبلغ الراتب الشهري للوظيفة 882 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل نحو 45 ألف جنيه مصري تقريبًا، وتستهدف الوظيفة أصحاب الخبرات الإدارية الراغبين في العمل داخل السفارة البريطانية بالقاهرة، مع وجود عدد من المزايا وفرص التدريب والتطوير المهني المرتبطة بالوظيفة.

وتشير البيانات المنشورة حديثًا إلى أن تاريخ بدء العمل المبدئي للوظيفة هو 29 نوفمبر 2026، بينما يستمر استقبال طلبات التقديم حتى الموعد النهائي المحدد في أكتوبر، وهو ما يمنح الراغبين في التقدم فرصة لاستكمال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيًا قبل غلق باب التقديم.

ما شروط التقديم على وظيفة السفارة البريطانية؟

تشترط السفارة البريطانية في المتقدم إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة، إلى جانب امتلاك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل الإداري ذي الصلة، مع ضرورة امتلاك مهارات قوية في التنظيم وإدارة الأولويات والقدرة على العمل تحت ضغط.

كما تتطلب الوظيفة إجادة استخدام برامج Microsoft Word وExcel وPowerPoint وOutlook، فضلًا عن القدرة على العمل بصورة مستقلة والعمل ضمن فريق، والاستعداد لاستخدام التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين وتطوير أساليب العمل، وهي مهارات ترتبط بصورة مباشرة بطبيعة المهام الإدارية المطلوبة في الوظيفة.

ما مزايا العمل في السفارة البريطانية بالقاهرة؟

تتضمن الوظيفة مجموعة من المزايا المعلنة، من بينها التأمين الصحي ومكافأة أداء، إلى جانب فرص التدريب والتطوير المهني والاستفادة من مرافق ترفيهية، وهو ما يضيف إلى الراتب الشهري البالغ 882 دولارًا أمريكيًا مجموعة من المزايا الوظيفية المرتبطة بالعمل داخل السفارة البريطانية بالقاهرة.

وتُعد طبيعة الوظيفة مناسبة للراغبين في تطوير خبراتهم في المجال الإداري، خاصة مع اشتراط الخبرة العملية وإجادة العربية والإنجليزية واستخدام برامج Microsoft Office، إلى جانب القدرة على التعامل مع التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

السفارة البريطانية بالقاهرة

ما الشروط القانونية المطلوبة للتعيين في السفارة البريطانية؟

يشترط أن يكون المتقدم لديه الحق القانوني في العمل والإقامة داخل مصر، بالإضافة إلى القدرة على اجتياز متطلبات التصريح الأمني الخاصة بالعمل في السفارة البريطانية، وهي شروط أساسية مرتبطة بالتعيين في الوظيفة المعلنة.

متى ينتهي التقديم على وظيفة السفارة البريطانية؟

حددت السفارة البريطانية الموعد النهائي لاستقبال طلبات التقديم على وظيفة منسق خدمات الشركات في الساعة 11:55 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 4 أكتوبر 2026، ولذلك يجب على الراغبين في التقدم استكمال الطلب الإلكتروني وإرساله قبل انتهاء الموعد المحدد، مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات المدخلة في نموذج التقديم.

أين يمكن التقديم على وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة؟

يتم التقديم على الوظيفة إلكترونيًا عبر منصة TAL.NET الرسمية، وأكد إعلان الوظيفة أن الطلبات المقدمة من خلال مواقع أو منصات أخرى لن يتم قبولها، لذلك ينبغي للراغبين في التقدم الدخول إلى بوابة التوظيف الرسمية والاطلاع على تفاصيل الإعلان والشروط والمؤهلات المطلوبة قبل استكمال طلب التوظيف.

ما خطوات التقديم على وظيفة السفارة البريطانية؟

تبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى صفحة الوظيفة عبر بوابة التوظيف الرسمية، ثم قراءة تفاصيل الإعلان والشروط المطلوبة للتقديم، وبعد ذلك إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة في نموذج التقديم، ومراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات قبل الإرسال، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا قبل الموعد النهائي المحدد في 4 أكتوبر 2026.

ويُنصح المتقدم بالتأكد من استيفاء الشروط المعلنة قبل إرسال الطلب، خاصة إجادة العربية والإنجليزية، وامتلاك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل الإداري ذي الصلة، وإجادة برامج Microsoft Word وExcel وPowerPoint وOutlook، إلى جانب القدرة على التنظيم وإدارة الأولويات والعمل تحت ضغط والعمل بصورة مستقلة وضمن فريق.

ما الذي يجعل وظيفة السفارة البريطانية محل اهتمام الباحثين عن العمل؟

تجمع الوظيفة بين العمل الإداري داخل السفارة البريطانية بالقاهرة وراتب شهري يبلغ 882 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل نحو 45 ألف جنيه مصري تقريبًا، إلى جانب التأمين الصحي ومكافأة الأداء وفرص التدريب والتطوير المهني والاستفادة من مرافق ترفيهية، مع تحديد 4 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا للتقديم.

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وتبرز أهمية الإعلان بالنسبة للباحثين عن وظائف إدارية ممن يمتلكون الخبرة المطلوبة ويجيدون العربية والإنجليزية، خاصة أن الوظيفة تتطلب كذلك التعامل مع برامج Microsoft Office والاستعداد لاستخدام التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل، بينما يبدأ العمل مبدئيًا في 29 نوفمبر 2026 وفق البيانات المنشورة عن الوظيفة.

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