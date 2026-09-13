تموين بني سويف تعلن عن حاجتها لبعض الوظائف .. تعرّف عليها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف عن حاجتها لعدد 27 مفتش تموين بطريق (الندب/ النقل/ الإعارة) الغرض من الوظيفة:
تختص الوظيفة بمتابعه التفتيش على الحالة التموينية مراجعه على تنفيذ احكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن
أبرز المهام:
- يعمل شاغل الوظيفة تحت الاشراف المباشر للرئيس المختص الذى يراجع اعماله مراجعه تفصيلية بغرض التأكد من تطبيق النظم واللوائح .
- يتطلب العمل اجراء اتصالات لجهات مختلفة لا نجاز الاعمال
- يؤدى الاعمال في ظروف عمل غير عاديه لصعوبة العمل في المواعيد الرسمية وغير الرسمية والتعرض للاعتداءات والمحاضر من المخالفين
- يشترك في الحملات التي تنظمها الادارة للتفتيش على المطاحن والمضارب والمخابز للتأكد من تنفيذ احكام القوانين والقرارات التموينية وكذا الاشراف على اخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات
- يقوم بعمليات الفحص الحشري وتقدير درجات النظافة للحبوب والبقول واعداد التقارير الخاصة بها وارسالها للجهات المختصة
- يقوم بتحرير المحاضر للمخالفين ومراجعه البيع بالأسعار المقررة ومراجعة الانتاج لتحديد مدى مطابقه للمواصفات بالنسبة للسلع الغذائية وغير الغذائية
- يشترك في عمليات الرقابة والبيع بالتقسيط
- يقوم بعمل التقارير الدورية من واقع تقارير المديريات التي ترد الى الادارة والتي توضح كميات المخزون المنتظر صرفه من السلع المختلفة بالمحافظة تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة
- يقوم بأخذ عينات من الدقيق والخبز واختبارها وعمل المحاضر للمخالفين
- يؤدى ما سيند اليه من اعمال اخرى مماثله في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة
الشروط :
الحد الأقصى للسن وقت التقديم:
45 عام
الخبرات والجدارات:
- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية
- قدرة على التعامل مع الحاسب الألى
بيانات التقديم
تاريخ نهاية التقديم: 2026/09/24
المستندات المطلوبة:
- صورة بطاقة رقم القومي سارية
- بيان حالة الوظيفية من جهة عمله معتمد ومختوما بشعار الجمهورية موضحا به)الاسم رباعي/تاريخ الميلاد/المؤهل الدراسي / الدرجة المالية الحالية وتاريخ الحصول عليها/مرتبة تقييم الأداء اخر عامين/ الجزاءات/المجموعة النوعية/المستوى الوظيفي )
- بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوم من الرئيس لمباشر
- شهادة من الشئون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه
- شهادة من الموارد البشرية الجزاءات
- ما يفيد خضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016وانه من ضمن العاملين على باب اجور وظائف دائمه بموازنه الدولة وليس على حساب صناديق خاص
- صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسي
- موافقه جهة العمل على النقل والندب او الاعارة لمديرية التموين والتجارة الداخلية
****جميع الشروط والمستندات الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة***
مكان التقديم:
تقدم الطلبات باسم مدير المديرية تموين بنى سويف بالدور الخامس ادارة الموارد البشرية باليد خلال مواعيد العمل الرسمية لمدة 15 يوم من بدء الاعلان.
بيانات أخرى:
شروط تقديم
- الافضلية ان يكون من ابناء محافظة بنى سويف او محل عمله بها
- لا يكون حاصل على أي جزاءات او محال للمحكمة التأديبية او الجنائية
شروط شغل الوظيفة
شروط المؤهل:
مؤهل عال مناسب