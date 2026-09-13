تموين بني سويف تعلن عن حاجتها لبعض الوظائف .. تعرّف عليها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف عن حاجتها لعدد 27 مفتش تموين بطريق (الندب/ النقل/ الإعارة) الغرض من الوظيفة:

تختص الوظيفة بمتابعه التفتيش على الحالة التموينية مراجعه على تنفيذ احكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن

أبرز المهام:

- يعمل شاغل الوظيفة تحت الاشراف المباشر للرئيس المختص الذى يراجع اعماله مراجعه تفصيلية بغرض التأكد من تطبيق النظم واللوائح .

- يتطلب العمل اجراء اتصالات لجهات مختلفة لا نجاز الاعمال

- يؤدى الاعمال في ظروف عمل غير عاديه لصعوبة العمل في المواعيد الرسمية وغير الرسمية والتعرض للاعتداءات والمحاضر من المخالفين

- يشترك في الحملات التي تنظمها الادارة للتفتيش على المطاحن والمضارب والمخابز للتأكد من تنفيذ احكام القوانين والقرارات التموينية وكذا الاشراف على اخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات

- يقوم بعمليات الفحص الحشري وتقدير درجات النظافة للحبوب والبقول واعداد التقارير الخاصة بها وارسالها للجهات المختصة

- يقوم بتحرير المحاضر للمخالفين ومراجعه البيع بالأسعار المقررة ومراجعة الانتاج لتحديد مدى مطابقه للمواصفات بالنسبة للسلع الغذائية وغير الغذائية

- يشترك في عمليات الرقابة والبيع بالتقسيط

- يقوم بعمل التقارير الدورية من واقع تقارير المديريات التي ترد الى الادارة والتي توضح كميات المخزون المنتظر صرفه من السلع المختلفة بالمحافظة تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة

- يقوم بأخذ عينات من الدقيق والخبز واختبارها وعمل المحاضر للمخالفين

- يؤدى ما سيند اليه من اعمال اخرى مماثله في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة

الشروط :

الحد الأقصى للسن وقت التقديم:

45 عام

الخبرات والجدارات:

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

- قدرة على التعامل مع الحاسب الألى

بيانات التقديم

تاريخ نهاية التقديم: 2026/09/24

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة رقم القومي سارية

- بيان حالة الوظيفية من جهة عمله معتمد ومختوما بشعار الجمهورية موضحا به)الاسم رباعي/تاريخ الميلاد/المؤهل الدراسي / الدرجة المالية الحالية وتاريخ الحصول عليها/مرتبة تقييم الأداء اخر عامين/ الجزاءات/المجموعة النوعية/المستوى الوظيفي )

- بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوم من الرئيس لمباشر

- شهادة من الشئون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه

- شهادة من الموارد البشرية الجزاءات

- ما يفيد خضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016وانه من ضمن العاملين على باب اجور وظائف دائمه بموازنه الدولة وليس على حساب صناديق خاص

- صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسي

- موافقه جهة العمل على النقل والندب او الاعارة لمديرية التموين والتجارة الداخلية

****جميع الشروط والمستندات الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة***

مكان التقديم:

تقدم الطلبات باسم مدير المديرية تموين بنى سويف بالدور الخامس ادارة الموارد البشرية باليد خلال مواعيد العمل الرسمية لمدة 15 يوم من بدء الاعلان.

بيانات أخرى:

شروط تقديم

- الافضلية ان يكون من ابناء محافظة بنى سويف او محل عمله بها

- لا يكون حاصل على أي جزاءات او محال للمحكمة التأديبية او الجنائية

شروط شغل الوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب