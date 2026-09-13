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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف تعلن عن حاجتها لبعض الوظائف .. تعرّف عليها

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف عن حاجتها لعدد 27 مفتش تموين بطريق (الندب/ النقل/ الإعارة)  الغرض من الوظيفة:

تختص الوظيفة بمتابعه التفتيش على الحالة التموينية مراجعه على تنفيذ احكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن

أبرز المهام:

- يعمل شاغل الوظيفة تحت الاشراف المباشر للرئيس المختص الذى يراجع اعماله مراجعه تفصيلية بغرض التأكد من تطبيق النظم واللوائح .

- يتطلب العمل اجراء اتصالات لجهات مختلفة لا نجاز الاعمال

- يؤدى الاعمال في ظروف عمل غير عاديه لصعوبة العمل في المواعيد الرسمية وغير الرسمية والتعرض للاعتداءات والمحاضر من المخالفين

- يشترك في الحملات التي تنظمها الادارة للتفتيش على المطاحن والمضارب والمخابز للتأكد من تنفيذ احكام القوانين والقرارات التموينية وكذا الاشراف على اخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات

- يقوم بعمليات الفحص الحشري وتقدير درجات النظافة للحبوب والبقول واعداد التقارير الخاصة بها وارسالها للجهات المختصة

- يقوم بتحرير المحاضر للمخالفين ومراجعه البيع بالأسعار المقررة ومراجعة الانتاج لتحديد مدى مطابقه للمواصفات بالنسبة للسلع الغذائية وغير الغذائية

- يشترك في عمليات الرقابة والبيع بالتقسيط

- يقوم بعمل التقارير الدورية من واقع تقارير المديريات التي ترد الى الادارة والتي توضح كميات المخزون المنتظر صرفه من السلع المختلفة بالمحافظة تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة

- يقوم بأخذ عينات من الدقيق والخبز واختبارها وعمل المحاضر للمخالفين

- يؤدى ما سيند اليه من اعمال اخرى مماثله في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة

الشروط :

الحد الأقصى للسن وقت التقديم:

45 عام

الخبرات والجدارات:

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

- قدرة على التعامل مع الحاسب الألى

بيانات التقديم

تاريخ نهاية التقديم: 2026/09/24

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة رقم القومي سارية

- بيان حالة الوظيفية من جهة عمله معتمد ومختوما بشعار الجمهورية موضحا به)الاسم رباعي/تاريخ الميلاد/المؤهل الدراسي / الدرجة المالية الحالية وتاريخ الحصول عليها/مرتبة تقييم الأداء اخر عامين/ الجزاءات/المجموعة النوعية/المستوى الوظيفي )

- بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوم من الرئيس لمباشر

- شهادة من الشئون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه

- شهادة من الموارد البشرية الجزاءات

- ما يفيد خضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016وانه من ضمن العاملين على باب اجور وظائف دائمه بموازنه الدولة وليس على حساب صناديق خاص

- صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسي

- موافقه جهة العمل على النقل والندب او الاعارة لمديرية التموين والتجارة الداخلية

****جميع الشروط والمستندات الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة***

مكان التقديم:

تقدم الطلبات باسم  مدير المديرية تموين بنى سويف بالدور الخامس ادارة الموارد البشرية باليد خلال مواعيد العمل الرسمية لمدة 15 يوم من بدء الاعلان.

بيانات أخرى:

شروط تقديم

- الافضلية ان يكون من ابناء محافظة بنى سويف او محل عمله بها

- لا يكون حاصل على أي جزاءات او محال للمحكمة التأديبية او الجنائية

شروط شغل الوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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