أحمد موسى: الناس اللي بتسخّن نخلّي بالنا منهم .. عايزين يهدّوا البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى ، مخططاً إرهابياً إخوانياً يستهدف إسقاط الدولة المصرية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «في هذا البرنامج لا نقدم إلا الحقيقة، وبننـفرد بأخبار ناس بتقعد سنين تقولك في انفراد. وفي أغسطس 2023، تكلمنا عن الإرهابي عبد الرحمن أبو ديه، ده إخواني اللي قاعد برا، الكلام ده الناس بتتكلم عنه من يومين فاتوا، لا يا جماعة من 3 سنين هنا تكلمنا عن الإرهابي عبد الرحمن أبو ديه».

وأكمل: «في واحدة اسمها غادة نجيب، ده في هولندا، وفي مؤتمر هيتعمل من تنظيم الإخوان الإرهابية. أنا بكلمك عن الحقيقة كاملة، ومين اللي بيمول ومين بيشارك، الكلام ده لأول مرة هتشوفه هنا».

وأكمل: «المؤتمر ده مخطط لإسقاط الدولة المصرية، الكلام ده غادة نجيب، بس لازم ناخد بالنا إن الأسعار وفاتورة الكهرباء الغالية والضغوطات دي وقود للحطب علشان نهد البلد دي. لازم نحافظ على البلد دي. انتقد الحكومة، عندك أي مسؤول انتقده، ورأي الناس نسمعه».

وأردف: «في ناس بتسخن، لازم نخاف منهم، علشان دول عاوزين يهدوا البلد. في واحد ينتقد من أجل الصالح العام، وفي حد تاني يرمي شوية حاجات علشان يسخنك».