أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي أنس حبيب التقى بإرهابية إخوانية تدعى منى الشاذلي في هولندا منذ 4 أيام.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل العناصر الإرهابية متشافة وإحنا شايفين اللي بيحصل والتنظيم الدولي للإخوان مخترق ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" موقفي من جماعة الإخوان الإرهابية لم ولن يتغير وكنت بقول عليهم إرهابيين مجرمين وهما في الحكم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عناصر الجماعة الإرهابية وما يقومون به لا يهز شعرة واحدة مني وإحنا لدينا رسالة وبنضرب في السوادة وبنفضح وبنهاجم العناصر الإرهابية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في عام 2007 كشفت في الأهرام عن مخطط لجان جماعة الإخوان الإرهابية ضد مؤسسات الدولة ".