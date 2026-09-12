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أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الإرهابي أنس حبيب  التقى بإرهابية إخوانية تدعى منى الشاذلي في هولندا منذ 4 أيام.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل العناصر الإرهابية متشافة وإحنا شايفين اللي بيحصل والتنظيم الدولي للإخوان مخترق ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" موقفي من جماعة الإخوان الإرهابية لم ولن يتغير وكنت  بقول عليهم إرهابيين مجرمين وهما في الحكم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  عناصر الجماعة الإرهابية وما يقومون به لا يهز شعرة واحدة مني وإحنا لدينا رسالة وبنضرب في السوادة وبنفضح وبنهاجم العناصر الإرهابية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في عام 2007 كشفت في الأهرام عن مخطط لجان جماعة الإخوان الإرهابية ضد مؤسسات الدولة ".

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر

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