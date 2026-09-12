طلب عاجل من المصريين بالخارج بشأن طرح الأراضي.. وأحمد موسى يطالب وزيرة الإسكان بسرعة التدخل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تحويلات المصريين في الخارج تجاوزت 47 مليار دولار، مردفًا: «تلقيت رسائل عديدة منهم بسبب مشاكل تواجههم بشأن طرح الأراضي».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «بعد ما أرسلوا الأموال وتعاقدوا، وجدوا أن أغلب القطع المطروحة مش كويسة وغير جيدة، وهما زعلوا، وأناشد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لحل المشكلة»

وأكمل: «أكيد بعتوا لرئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، وأنا هنا من مكاني وبحكم الأمانة والمسئولية بتكلم عنهم، دول حولوا 47 مليار دولار. طيب الأرض دي هل ينفع ترجع لهم أموالهم ويتم حل مشكلاتهم؟ لازم نحل الأزمة، ومش عاوزين الثقة تتهز، وواثق إنها مش هتهتز».

وأشار إلى أنه واثق في قدرة وزارة الإسكان على حل المشكلة، قائلًا: «أرجو حل هذا الموضوع في أسرع وقت، لازم نسمع الناس، المهم عندنا صوت المواطن».