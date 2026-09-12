مسؤوليتي امام الله.. أحمد موسى يفضح مخططات الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي أدهم حسنين أحد أعضاء تنظيم الإخوان، وله صورة مع محمد البلتاجي، كما أنه مسؤول في التنظيم بمنظمة «جيستس» الهولندية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «الإرهابي أنس إبراهيم من المنظمة الإرهابية، وكمان أحمد يونس إرهابي عضو بالمنظمة، وكمان أحمد جلهوم، وعبد الهادي عمار، وطارق حبيب، وأنس حبيب كل دول تبع المنظمة».

وأكمل: «الأعضاء دول بيعملوا تنظيم علشان التمويل فقط، كمان ليهم صور مع جماعة الإخوان الإرهابية، سواء مرسي أو البلتاجي أو غيرهم، كمان ليهم علاقة بالموساد، ويتم استخدامهم للضغط على الدولة المصرية».

وتابع: «أنا هنا دوري أقولك ماذا يجري بالأسماء والصور، ومفيش مخلوق على الكرة الأرضية ينكرها، دي مسئوليتي أمام الله والوطن والشعب، ولازم ناخد بالنا مما يُحاك، أهو شوفت بعينك، آه كل حاجة إخوان، أي شخص يقول كده لازم أخاف منه جدًا».

وأردف أحمد موسى: «مش الإخوان دول حكموا سنة؟ شوفت بعينك، في تنظيم قعد 100 سنة، تنظيم وراء مخابرات دول ودول تدعمه».