قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي
الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا إلى أهلي دبي مقابل 5 ملايين دولار.. واللاعب يستعد لمغادرة القاهرة
دوي انفجارات يهز مدينة سيريك جنوب إيران.. والمصدر غير معلوم
اليمن.. القوات الحكومية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم جنوبا
لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير
زد يكشف حقيقة رحيل محمد شوقي.. تفاصيل
الأزهر الشريف يعلن الشروط الرسمية لمسابقة حفظ القرآن الكريم 2027/2026
الصيف يودع المصريين.. ملامح الطقس خلال الأيام الأخيرة من فصل الحر
اخبار التوك شو| الفنانة لوسي تتحدث عن اعتزال الفن.. و25 مليون طالب بدأوا العام الدراسي
من لا يستطيع النوم.. أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي تخلصك من الأرق فورا
استجابة لطلبات الركاب.. تمديد قطار العاصمة ساعة ليلاً ابتداءً من الأحد 13 سبتمبر
إنفجارات عنيفة تهز جنوب إيران || تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس شاملة وعاكسة لفلسفة مصر عالميًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء جمال

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة "البريكس" الـ18 التي عقدت في نيودلهي الهندية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، من الهند، "الرئيس السيسي ألقى كلمة شاملة جامعة عاكسة لدور مصر ولفلسفة مصر في التجمعات العالمية ودورها الاقليمي وهو دور مهم ولسنا فقط ما نردد أننا دولة ذات مكانة ولكن هذا ما يدور في أروقة قمة البريكس ".
وأضاف: "مصر حاضرة بحب الناس واقتناع الجميع أن مصر دولة قادرة وحاضرة وليست مؤثرة في محيطها الاقليمي فقط وهذا بفضل دورها في نسج كل ما يمكن أن يخفض التصعيد، وما تحاول أن تقوم به من خلال اعلامها وشعبها وحكوماتها وقيادتها العليا".
وتابع "مصر ليست مؤثرة فقط في محيطها العربي أوالاسلامي ولكن العالمي، وينظر على أنها دولة مفصلية في المحيط العالمي هذا ما شاهدته وكنت اشعر بالفخر أن كل من يرى للرئيس المصري ينظر بإعجاب وحب له، هذا الرجل الذي صنع المستحيل لاستقرار بلده والقضاء على الارهاب والخروج بكل الازمات وتحويل التحديات إلى فرص وهذا ما لقيته من تقدير رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني والروسي له".

الرئيس السيسي البريكس نيودلهي الهند الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ترشيحاتنا

منافسات تنس الطاولة

«القاهرة 2026».. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تتوج بذهبية تنس الطاولة للرجال ومصر الدولية تحصد ذهبية السيدات

نور

اختيارنا كان صح.. أول انطباعات سكان نور بعد الاستلام: تكنولوجيا ومساحات خضراء وتصميم مختلف

فيتش

فيتش: اقتصاد مصر في 2026 أقوى بكثير مقارنة بـ 2023 و2024 بفضل الإصلاحات الهيكلية

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد