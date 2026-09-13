نشأت الديهي: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس شاملة وعاكسة لفلسفة مصر عالميًا

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة "البريكس" الـ18 التي عقدت في نيودلهي الهندية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، من الهند، "الرئيس السيسي ألقى كلمة شاملة جامعة عاكسة لدور مصر ولفلسفة مصر في التجمعات العالمية ودورها الاقليمي وهو دور مهم ولسنا فقط ما نردد أننا دولة ذات مكانة ولكن هذا ما يدور في أروقة قمة البريكس ".

وأضاف: "مصر حاضرة بحب الناس واقتناع الجميع أن مصر دولة قادرة وحاضرة وليست مؤثرة في محيطها الاقليمي فقط وهذا بفضل دورها في نسج كل ما يمكن أن يخفض التصعيد، وما تحاول أن تقوم به من خلال اعلامها وشعبها وحكوماتها وقيادتها العليا".

وتابع "مصر ليست مؤثرة فقط في محيطها العربي أوالاسلامي ولكن العالمي، وينظر على أنها دولة مفصلية في المحيط العالمي هذا ما شاهدته وكنت اشعر بالفخر أن كل من يرى للرئيس المصري ينظر بإعجاب وحب له، هذا الرجل الذي صنع المستحيل لاستقرار بلده والقضاء على الارهاب والخروج بكل الازمات وتحويل التحديات إلى فرص وهذا ما لقيته من تقدير رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني والروسي له".