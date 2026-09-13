الحفظ والتلقين انتهى.. التعليم: تدريب معلمي الثانوية على مناهج البكالوريا لمدة شهرين

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تنفيذ برنامج تدريبي استمر لمدة شهرين لتأهيل معلمي المرحلة الثانوية، استعدادًا لتدريس مناهج نظام البكالوريا.

توسيع نطاق الاستفادة

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المعلمين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي ينقلون ما اكتسبوه من خبرات إلى زملائهم، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من برامج التدريب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن نظام البكالوريا يمنح الطلاب أكثر من فرصة لإعادة الامتحانات وتحسين المجموع، بما ينهي فكرة الاعتماد على «الفرصة الواحدة» في تحديد مستقبل الطالب.

طرق تدريس مناهج البكالوريا

وأشار إلى أن معلمي المدارس هم الذين خضعوا للتدريب على طرق تدريس مناهج البكالوريا، بهدف تمكينهم من تقديم المحتوى التعليمي للطلاب بالشكل المطلوب.

الفهم والتفاعل وتنمية مهارات التفكير النقدي

وشدد زلطة على أن مناهج البكالوريا لا تعتمد على الحفظ والتلقين، وإنما تركز على الفهم والتفاعل وتنمية مهارات التفكير النقدي، إلى جانب ارتباط المحتوى بالمواقف والأمور الحياتية التي يعيشها الطلاب.