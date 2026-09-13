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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتصارات جديدة لأبطال وادى دجلة للكاراتيه في بطولة أفريقيا 2026

وادي دجلة
وادي دجلة
ياسمين تيسير

واصل لاعبو الكاراتيه بأندية وادى دجلة نجاحتهم من خلال مشاركتهم في مسابقات الفرق ببطولة أفريقيا للكاراتيه 2026، المقامة في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2026، حيث خاضوا منافسات قوية أمام نخبة من أبرز لاعبي الكاراتيه على مستوى القارة. وتعكس هذه المشاركة حرص أندية وادى دجلة على دعم أبطالها وتطوير إمكانياتهم للمنافسة في أهم وأكبر البطولات الإقليمية والدولية.

وشهدت منافسات البطولة تألقًا كبيراً للاعبي أندية وادى دجلة في مسابقات الفرق، حيث حققوا العديد من الميداليات في مختلف منافسات الكاتا والكوميتيه، حيث فاز يوسف بدوى بالميدالية الذهبية كوميتيه رجال جماعى،وفازت كل من نورسين كمال ، منه شعبان و ياسمين أحمد مجدي بالميدالية الذهبية كوميتيه سيدات جماعي وذالك ضمن منافسات الفرق بالبطولة الافريقية، وفي منافسات الكاتا رجال، ففاز محمود الحبشي بالميدالية البرونزية ضمن فريق منتخب مصر كاتا رجال ،مما يؤكد تميز منظومة أندية وادى دجلة على إعداد أبطال قادرون على تحقيق النجاحات في مختلف المسابقات ورفع علم مصرا عالياً في المحافل القارية.

تجسّد مشاركة أبطال أندية وادى دجلة مع المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026 التزام النادي الكبير بمساندة كوادره الرياضية وتمكينهم من التواجد في المحافل القارية والدولية. وتُعد هذه المشاركات خطوة هامة لإكساب اللاعبين خبرات احتكاك مباشرة مع مدارس رياضية متنوعة، مما يطور قدراتهم الفنية والبدنية ويؤهلهم بقوة لمنصات التتويج في البطولات القادمة.

وادي دجلة الدوري الكاراتيه

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