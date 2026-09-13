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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كتب البكالوريا إلكترونيًا وذكاء اصطناعي للتعليم الفني.. تفاصيل العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
محمد البدوي

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق مزيد من الانضباط داخل المدارس، وتحسين البيئة التعليمية أمام الطلاب، بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة البكالوريا المصرية وإتاحة مناهجها للطلاب إلكترونيًا.

انتظام حضور الطلاب وتوفير الكتب الدراسية

 وبين انتظام حضور الطلاب وتوفير الكتب الدراسية منذ اليوم الأول، تستهدف الإجراءات الجديدة معالجة عدد من التحديات التي واجهت العملية التعليمية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها كثافات الفصول وتأخر وصول بعض الكتب. 

وفي هذا السياق، أكد رفعت فياض المتخصص بملف التعليم، أن العام الدراسي الجاري سيكون أكثر حضورًا وانضباطًا، كاشفًا عن أبرز الإجراءات والتغييرات التي يشهدها العام الجديد، وعلى رأسها إتاحة كتب البكالوريا إلكترونيًا وتدريس الذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني.

رفعت فياض: العام الدراسي الجديد أكثر حضورًا وانضباطًا

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن العام الدراسي الجاري من المتوقع أن يشهد مستوى أكبر من الحضور والانضباط مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل الإجراءات التي جرى اتخاذها لضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة بدأت أمس السبت في مدارس 12 محافظة، على أن تستكمل اليوم الأحد في باقي المحافظات، مع عودة الطلاب إلى المدارس وانتظام الدراسة بصورة كاملة.

الكتب الدراسية متاحة من اليوم الأول

وأشار مدير تحرير أخبار اليوم إلى أن جميع الكتب الدراسية ستكون متاحة أمام الطلاب مع انطلاق الدراسة، بما يضمن حصولهم على المناهج الدراسية في التوقيت المناسب، وعدم مواجهة مشكلات مرتبطة بتأخر وصول الكتب إلى المدارس.

خريطة العام الدراسي الجديد

وأكد أن توفير الكتب منذ بداية العام الدراسي يمثل خطوة مهمة لضمان انتظام العملية التعليمية، وإتاحة المحتوى الدراسي أمام الطلاب بالتزامن مع بدء شرح المناهج.

كتب البكالوريا المصرية إلكترونيًا

وكشف رفعت فياض عن إتاحة الكتب الدراسية الجديدة الخاصة بنظام البكالوريا المصرية إلكترونيًا عبر المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، بما يسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاطلاع على المناهج الجديدة والاستفادة منها.

انطلاق العام الدراسي الجديد ببورسعيد وسط إقبال واسع من الطلاب

وأوضح أن إتاحة الكتب إلكترونيًا توفر وسيلة إضافية للطلاب للوصول إلى المحتوى التعليمي، خاصة مع بدء تطبيق نظام البكالوريا المصرية.

50 طالبًا حدًا أقصى للفصل

وتطرق مدير تحرير أخبار اليوم إلى إجراءات مواجهة كثافات الفصول، موضحًا أن العام الدراسي الجاري يشهد تحديد أعداد الطلاب داخل الفصول، بحيث لا يتجاوز العدد 50 طالبًا كحد أقصى للفصل الواحد.

وأشار إلى أن ضبط أعداد الطلاب داخل الفصول يأتي في إطار العمل على تحسين بيئة التعلم، وتوفير ظروف تعليمية أفضل للطلاب، إلى جانب الحد من تأثير الكثافات المرتفعة على العملية التعليمية.

الذكاء الاصطناعي يدخل التعليم الفني

وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، كشف رفعت فياض عن تدريس مادة الذكاء الاصطناعي لأول مرة لطلاب شهادة التعليم الفني.

وأوضح أن إدخال هذه المادة يمثل توجهًا نحو تطوير مهارات طلاب التعليم الفني، وإكسابهم معارف مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، بما يساعد على إعدادهم بصورة أفضل لمتطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجالات التكنولوجية.

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