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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد ويشارك الطلاب طابور الصباح

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط،  اليوم، جولة تفقدية لعدد من المدارس ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 ، والاطمئنان على جاهزية المدارس وانتظام اليوم الدراسي، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

واستهل محافظ دمياط جولته بمدرسة رأس البر الرسمية للغات، حيث شارك الطلاب طابور الصباح، وأدى معهم تحية العلم، وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا سعيدًا حافلًا بالنجاح والتفوق.

وتفقد المحافظ مدرسة دمياط الإعدادية بنين، وشارك الطلاب طابور الصباح وتحية العلم، كما حرص على التواصل مع عدد من أولياء الأمور، موجهًا لهم التحية والتقدير على جهودهم في دعم أبنائهم، ومتمنيًا للطلاب النجاح والتوفيق.

كما تابع الدكتور حسام الدين فوزي سير اليوم الدراسي بمدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات، وتواصل مع الطالبات والمعلمات؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وحرص محافظ دمياط، خلال جولته، على تهنئة الطلاب والطالبات والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية الانتظام في الحضور والاهتمام بالدراسة والتحصيل العلمي، وموجهًا القائمين على العملية التعليمية بضرورة غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب،  لبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

دمياط محافظ دمياط الطلاب مدارس

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