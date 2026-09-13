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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شارك بطابور الصباح.. مدير تعليم دمياط يتفقد المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة

مدارس دمياط
مدارس دمياط
زينب الزغبي

تفقد  ياسـر عمـاره وكيل وزارة التربية والتعليم سير العملية التعليمية مع بداية انطلاقها.

وشارك مع دقات الساعات الأولى لصباح أول أيام العام الدراسي الجديد طلاب وطالبات مدرسة التجريبية الإعدادية المطورة مراسم طابور الصباح.

وشهد استعراض الإذاعة المدرسية لمبادرة "مدرستي عنواني" التي شارك فيها الطلاب خلال فترة الاستعدادات، كما أدى تحية العلم وسط الطلاب وألقى كلمة تشجيعية حثهم فيها على الجد والاجتهاد والانضباط وعدم الغياب، مؤكداً على أهمية الحرص والمتابعة المستمرة لأداء التقييمات اليومية والأسبوعية.

وواصل "وكيل الوزارة" جولته التفقدية بزيارة الفصول الدراسية بالمدرسة لمتابعة استلام الطلاب للكتب المدرسية والاستماع إلى آرائهم حول تهيئة الأجواء وانطلاق الدراسة.

ثم توجه "وكيل الوزارة" لمتابعة الانتظام بمدرسة مشرفة الإعدادية بنين، حيث تجول داخل القاعات الدراسية وتبادل الحوار مع الطلاب للوقوف على مدى جاهزية البيئة التعليمية وتوافر الكتب المدرسية، مجدداً تأكيده على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي وأداء التقييمات لاستغلال الفرص التعليمية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منذ اليوم الأول.

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