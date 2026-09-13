محمد رمضان يحتفل بنجاح حفله في «Rock in Rio»: صوت الفنان العربي قادر يوصل لأبعد الحدود

عبّر الفنان محمد رمضان عن سعادته بنجاح حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان «Rock in Rio»، الذي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، مؤكدًا أهمية مشاركته في أحد أبرز المهرجانات الموسيقية بأمريكا الجنوبية.

وشارك محمد رمضان جمهوره أجواء احتفاله بنجاح الحفل، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «باكتب لكم من مدينة Rio de Janeiro في البرازيل، بعد نجاح حفلتي في مهرجان Rock in Rio كأول فنان بيغني North Africa من العالم العربي يشارك نجوم العالم في أكبر مهرجان موسيقى بأمريكا الجنوبية».

وأضاف: «الحمد لله صوتنا ولغتنا بتوصل وهتوصل لأبعد الحدود، جيلنا بيحقق المستحيل».





وأكد «رمضان» أن حضور الفنان العربي بلغته وثقافته يمكن أن يتجاوز الحدود، معربًا عن فخره بهذه المشاركة التي جمعته بعدد من نجوم الموسيقى العالمية.



وكان الفنان محمد رمضان أعلن، مؤخرًا عن أول مشروعاته التجارية فى مجال العقارات، وهما مشروعان جديدان، عبارة عن فندقين، حيث نشر صورة له من الطائرة عبر «فيسبوك»، وكتب: «بعد ما لفيت العالم اخترت بلدي ومحافظتي، محافظة الجيزة، لإقامة أول مشاريعي العقارية».

وأوضح أنه استقر على أكثر من موقع في القاهرة والجيزة لإقامة المشروعين، من بينها موقع مبنى مديرية أمن الجيزة السابق، مشيرًا إلى أنه يعتبره «جوهرة مصر»، نظرًا لإطلالته التى تتيح رؤية القاهرة والجيزة بالكامل.



وفى سياق آخر، ينافس محمد رمضان في رمضان 2027، بمسلسل «عشماوي» إنتاج صادق الصباح، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه عبر قنوات MBC خلال موسم رمضان 2027.

