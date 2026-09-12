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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ليلتنا بوم بوم» تتخطى 4 ملايين مشاهدة.. محمد رمضان يحتفل بنجاح أحدث أغانيه

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

احتفل النجم محمد رمضان بتحقيق أغنيته الجديدة «ليلتنا بوم بوم» نجاحًا ملحوظًا، بعدما تجاوزت 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في وقت تواصل فيه الأغنية انتشارها وتفاعل الجمهور معها منذ طرحها.

وشارك محمد رمضان جمهوره احتفاله بهذا الرقم، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها: «الحمد لله.. ليلتنا بوم بوم.. 4 مليون مشاهدة»، معبرًا عن سعادته بالنجاح الذي حققته الأغنية.

وعلى صعيد آخر، يواصل محمد رمضان استعداداته للعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلمه الجديد «نمبر وان»، حيث بدأ التحضيرات النهائية للعمل عقب حصوله على النسخة الأخيرة من السيناريو، الذي يتولى كتابته المؤلف محمد سيد بشير، في أول تعاون يجمعهما سينمائيًا.

في إطار استعداداته للفيلم، حرص محمد رمضان على تكثيف التحضيرات الخاصة بـ«نمبر وان»، من خلال عدد من اللقاءات والمناقشات مع صناع العمل، للوقوف على ملامح الشخصية التي يجسدها وتفاصيلها، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على رؤية الفيلم تمهيدًا لبدء التصوير.

يضم فيلم «نمبر وان» مجموعة من المفاجآت على مستوى فريق العمل، من بينها مشاركة عدد من النجوم العالميين، إلى جانب ضخامة الإنتاج وطبيعة التصوير التي تضفي على التجربة طابعًا مختلفًا، ليقدم محمد رمضان من خلاله تجربة سينمائية جديدة تضاف إلى مشواره الفني.

النجم محمد رمضان ليلتنا بوم بوم مليون مشاهدة نمبر وان المؤلف محمد سيد بشير

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