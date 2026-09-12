فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية

يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وطلاب مدارس النيل المصرية الدولية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات.

ويتيح مكتب التنسيق للطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب تسجيل طلبات التحويل إلكترونيًا، وفقًا للقواعد والضوابط المقررة لكل فئة من الطلاب، وفي حدود النسب والطاقة الاستيعابية المقررة للكليات والمعاهد.

وأكد مكتب التنسيق أن جميع إجراءات تقليل الاغتراب تتم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق، ولا توجد تحويلات ورقية، مع ضرورة التزام الطلاب بالشروط والقواعد المعلنة عند تسجيل طلبات التحويل.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالمعلومات الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وعدم الالتفات إلى أي معلومات غير رسمية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد